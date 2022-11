Het snoeiharde ontslag van Twitter-werknemers raakt mij hard

Ik moest ineens terugdenken aan een herinnering van lang geleden. In 2005 ging ik met veel enthousiasme aan de slag bij een instantie als datatypiste. Ik vond het leuk werk om te doen en ik had veel plezier met collega’s. Iets te veel plezier bleek later, want ik had kennelijk fouten gemaakt. Ze hadden niet van tevoren met mij besproken hoe ik dit beter zou kunnen aanpakken, in plaats daarvan moesten alle mensen zich boven verzamelen. Er waren geruchten dat er ontslagen zouden vallen. Er werden twee mensen naar voren geroepen. Ik was een van de twee en voelde me letterlijk in de kijker gezet en heelkwetsbaar. Het gesprek dat volgde was onthutsend en naar. Ik ging met de staart tussen de benen het pand uit en huilend naar huis.