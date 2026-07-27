Het snel groeiende schandaal van het overbelaste stroomnet Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 155 keer bekeken • Bewaren

Microsoft heeft voor 45 miljoen landbouwgrond gekocht in de Wieringermeer bij het dorp Middenmeer. Bij elkaar 37, 5 hectare, meldt de NRC. Voorlopig gebeurt er niets. Het is om straks voorin de rij te staan als er weer ruimte komt op het stroomnet. Dan verrijst er zo´n energieslurpend datacentrum.

Ook in Noord-Holland met onze hoofdstad Amsterdam en Het Gooi is het stroomnet overvol. Daarom kan het een goede investering zijn vast land te kopen voor als er weer wat ruimte komt op het net. Zo weet de bovenkant van het grootkapitaal voor te piepen. Woningbouwverenigingen, met plannen voor sociale woningbouw bijvoorbeeld, komen op deze manier achter in de rij. Ook schoolbesturen met nieuwbouwplannen vissen op deze manier achter het net.

Met andere woorden: het kabinet Jetten met zijn plannen om de woningbouw eindelijk uit het slop te trekken, komt een nieuwe hinderpaal tegen. Naast voorschriften rond de CO2-uitstoot en de stikstofkwestie. In de uren dat het nieuwtje over Microsoft bekend werd, rolden de tractoren met woedende boeren al weer over de wegen.

Slecht nieuws voor jongeren die bij vader en moeder op een omgebouwde zolder wonen. Ze moeten nu nog langer tevreden zijn met dit onderkomen.

Nog iets: je moet wel oppassen met je warmtepomp, je zonnecellen en je laadpaal. Die vormen een zware belasting voor de meterkast en als die niet door een erkend installateur op vakkundige wijze wordt aangepast, kun je brand krijgen.

Als consument kun je moeilijk controleren of er wel een zaakkundig persoon aan je stroom staat te knoeien. Op NPO1 vertelde iemand dat je altijd moest vragen of die wel zegelrecht had. Bij een bevestigend antwoord had je kans met een vakbekwaam persoon van doen te hebben.

De crisis woedt dus niet alleen in de centrale maar ook in onze meterkasten. Zo loopt Nederland aan alle kanten tegen zijn grenzen op. Niet dat dit onverwacht is. Er is door deskundigen tijdig tegen gewaarschuwd. Bestuurlijk Nederland heeft daar niet of veel te laat op gereageerd. Dat geldt zowel voor de politiek als voor de raden van bestuur.

Voor de verantwoordelijken heeft dit zelden tot nooit tot gevolgen geleid. Ze zitten nog hoog te paard. Daarom moeten de scheppers van het probleem voor de oplossing zorgen. De burgers merken dat voornamelijk aan spots op de televisie waarin ze worden aangemaand hun gedrag te veranderen. Zo wordt de verantwoordelijkheid verlegd naar Jan Lul de belastingbetaler.

We hebben het allemáál gedaan.

Dat is niet het geval. De grote crises in ons land - geldt ook voor die in de zorg, het onderwijs en bij de belastingdienst - zijn veroorzaakt door wanbeheer. Door onbekwaamheid aan de top. Ik ga nu Thomas Barnes (1785 - 1841) citeren, de man die het dagblad The Times groot maakte en het zelfs een bijnaam bezorgde: the Thunderer. Beter goed geciteerd dan slecht verzonnen. Althans, ik kom met een zin die overal aan hem wordt toegeschreven.

"It is a nuisance, an incumbrance, a hideous anomaly. It is like a great dunghill obstructing the public highway, requiring to be cleared away."

Het is een ergernis, een belemmering, een afzichtelijke anomalie. Het is als een enorme mesthoop die de openbare weg verspert en moet worden opgeruimd. Inderdaad, Overal in die grote glanzende gebouwen moeten de mesthopen worden weggekruid voor de wederopbouw van dit vastgelopen land kan beginnen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin, zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo´n schandelijke compensatie geboden krijgt voor nieuwe winningen.

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