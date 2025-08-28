Het schaduwkabinet Timmermans & het festival Leftlands Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 389 keer bekeken • bewaren

Manuel Kneepkens Criminoloog / oud-gemeenteraadslid Stadspartij Rotterdam

Lang leve het Schaduwkabinet! Liefst met een Gouden Schaduw!

Volgens de befaamde journalist Jan Blokker zat de afkeer van links in ons allen ingebakken. Zie de taal. En de taal is gans een volk. 'Links' is in het Latijn 'sinister'.

Ooit schreef Willem Nagel, bij wie ik criminologie studeerde, onder zijn schrijversnaam J. B. Charles het boek “Excuseer mijn linkerhand”. Zelf hanteer ik, als mij gevraagd wordt of ik (nog) links ben, de volgende mantra: "Ik WORSTEL met mijn rechtsheid, en DAT zouden MEER mensen moeten doen! Zeker in Nederland!“

Want Nederland is een rechts land. Alleen al onze eco-sociale voetafdruk beslaat een heel voetbalveld. En ons koloniaal verleden liegt er ook niet om. Links zijn in Nederland betekent, kort door de bocht, dat je Wilders afkeurt en sympathie hebt voor Timmermans. Maar de trends in de peilingen blijkt andersom.

Recent kwam GL-PvdA met haar verkiezingsprogramma. Verstandige voorstellen door de bank genomen. Maar leverde dat zetelwinst op in de peilingen? Niks, Nada! Intussen stijgt Wilders met zijn neppartij almaar. Waarom? Hij doet beroep op de onderbuik. En die is in Nederland ruim voorradig.

Nu ga ik er niet voor pleiten, dat links dat dan ook maar moet doen. Verre van dat. Wel ben ik er vurig voorstander van dat links niet alleen appelleert aan onze ratio, maar ook eens aan wat meer aan onze emotionele kant. Ik doe een tweetal voorstellen daartoe, die mijns inziens de toets van de humaniteit kunnen doorstaan. Niks onderbuik dus.

a) Het schaduwkabinet Timmermans

Ik heb natuurlijk bij dit idee het schaduwkabinet Den Uyl in gedachten.. Toentertijd een zeer succesvolle campagnezet. Visualiseer wat je in huis hebt. Bekwame politici, in staat ministeries te leiden en problemen op te lossen. Dit in tegenstelling tot Wilders, die niks in huis heeft. Zo heeft de kiezer wat om over na te denken. En te kiezen. Bovendien, met je schaduwkabinet verwerf je de broodnodige aandacht van de media. Wilders raakt zo op de achtergrond. Dat alleen al is winst.

b) Het festival Leftlands

Leftlands is een poging om vooral de jongere kiezer aan te spreken. Je hebt het festival Lowlands. Voor een toegangskaartje betaal je liefst 348 euro. Lowlands is een kapitalistisch festival. Stel daar Leftlands tegenover. Er zijn genoeg artiesten en bands die het ecosociale gedachtegoed onderschrijven. En vast bereid zijn gratis op te treden.

Ik geef toe, het is wat laat om dat allemaal te organiseren, maar het kan nog wél voor 29 oktober. En laat Leftlands door dat late organiseren een wat chaotisch verloop krijgen. Wat zou dat! Ik herinner mij het Holland Popfestival in het Kralingse Bos. Een rommelig gebeuren. Maar wel zeer sociaal. Een grote menigte ging broederlijk en zusterlijk met elkaar om. Hoe Vrolijk Links wil je het hebben?

Dus lang leve het Schaduwkabinet! Liefst met een Gouden Schaduw!