Deze week kwam in het nieuws dat onverantwoord veel tieners wel eens hebben gevaped; zo'n 240.000. Druktemaker Yora Rienstra vond zo'n vape in huis, vertelt ze in De Nieuws BV: 'Dan kan dit nieuwe kabinet zich wel druk maken om de lentekriebelsweek. Maar laat ze zich liever wat drukker gaan maken over deze dodelijke staafjes. Ondertussen zal ik een manier moeten vinden om mijn kinderen er van weg te houden.'