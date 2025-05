Het rechtse wegkijken van de genocide in Gaza Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 139 keer bekeken • bewaren

De stellingname begint bij klein Links, gevolgd door groot Links, D66 wordt meegetrokken en dan stopt het.

Na de terreuraanslag van Hamas op 7 oktober 2023 reageerde Israël met het bombarderen van de Gazastrook waarbij vele Palestijnse burgers omkwamen. In de eerste maanden na oktober was de teneur in de media, in de politiek en in de publieke opinie: ‘Ja, Israël mag zich verdedigen’. Pro-Palestijnse demonstraties beperkten zich tot studentenprotesten.

Bovendien lukte het premier Netanyahu om alle Palestina-demonstraties te bestempelen als antisemitisme. Bij de acties tegen de bombardementen in Vietnam in de jaren ‘70 werden demonstranten beschuldigd van anti-Amerikanisme. Daar haalden men zijn schouders voor op. Bij het verwijt van antisemitisme ligt dat anders. Demonstranten wordt verweten dat ze min of meer achter de nazi-ideologie staan en bij dat verwijt kan je schouders niet ophalen. Natuurlijk weet Netanyahu dat dit niet zo is, maar dat het een tijd gewerkt heeft is duidelijk. Zelfs Joodse docenten in de VS en in Nederland die zich keerden tegen het beleid van Israël kregen dit verwijt.

Een dergelijke leugen kan een tijd werken, maar op een gegeven ogenblik wordt het volkomen ongeloofwaardig. Naarmate het aantal Palestijnse slachtoffers van 10.000 opliep naar meer dan 50.000 en Israel zich niet beperkte tot militaire objecten maar ziekenhuizen, vluchtelingenkampen en volledige woonwijken platgooide, werd het duidelijk dat dit geen landsverdediging meer was maar verjaging van het Palestijnse volk.

De publieke opinie verandert, meer dan 60 procent van de Nederlandse bevolking eist nu dat de regering zich uitspreekt tegen het vernietigingsbeleid van Israël. Ook binnen de Joodse gemeenschap keert men zich tegen het geweld. Begin april ondertekenden meer dan duizend Nederlandse Joden een petitie tegen het Israëlische geweld in Gaza. Bekende ondertekenaars zijn o.a. Judith Belinfante, oud-directeur van het Joods Historisch Museum, Sonja Barend, Hedy d’Ancona, de voorzitter van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam Tom de Swaan, cabaretier Micha Wertheim, oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen, Chaja Polak en socioloog Abram de Swaan. “Waarom nu pas?”, werd gevraagd aan Judith Belinfante. Dit is haar antwoord: “Ja, ik ben een onderduikkind en Israël als laatste vluchthaven, dat laat je niet zo maar vallen. Al veel langer keurden wij het beleid af, maar het neerschieten van 15 hulpverleners en het blokkeren van voedseltransporten en medicijnen was de druppel. We konden niet langer meer zwijgen.”

Ook Nederlandse politieke partijen konden niet langer zwijgen. Via paginagrote advertenties laten oppositionele partijen als PvdA/Groen Links, de SP, Volt, Partij voor de Dieren, Denk en D66 weten dat zij eisen dat de regering afstand neemt van de massabombardementen en de uithongeringspolitiek. Overigens is het interessant te zien dat de opstelling van partijen verloopt via traditionele lijnen. Lijnen die ik ook meemaakte als het ging over stellingname t.a.v. Zuid-Afrika, Angola, Vietnam, Chili et cetera. De stellingname begint bij klein Links, gevolgd door groot Links, D66 wordt meegetrokken en dan stopt het. Het CDA voegt zich er in de regel bij als de oplossing in zicht is en dan begint het meestal bij de CDA-vrouwen. De VVD heeft zich de afgelopen zestig jaar nog nooit solidair verklaard. Ondanks de woorden vrijheid en democratie in hun naam heeft zij zich nooit erg druk gemaakt over mensenrechten.

Demonstraties breiden zich uit. In Duitsland demonstreren Judische Stimmen onder het motto ‘Joden zeggen Nee!’ Ook in Israël zelf neemt de kritiek toe. Het Internationaal Strafhof heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Netanyahu wegens oorlogsmisdaden. Al met al begint het er op te lijken dat er onder (inter)nationale politieke druk, gesteund door de publieke opinie, een einde kan komen aan het afslachten en verjagen van Palestijnen.

Er is sprake van een alternatieve 4 mei-herdenking over Gaza. Naast de officiële herdenking in Amsterdam zullen enkele oud-diplomaten en ambtenaren een herdenking houden in Den Haag onder de naam ‘4 mei inclusief’ waarin ook de slachtoffers van Gaza herdacht worden. De huidige actiestrategie moet verder gericht zijn op het verruimen van de publieke opinie en het veranderen van het stanspunt van de huidige regeringspartijen. Ik zou zeggen: Kom op PVV, BBB, JA21, SGP en VVD! Jullie zijn duidelijk rechts georiënteerd, maar dat hoeft toch niet te betekenen dat je voor uithongering, massaslachting en wegjagen van mensen bent? Kom op, laat zien dat ook jullie respect hebben voor mensenrechten!