Elke vorm van aanslagen en verschrikkelijke slachtpartijen, zoals die nu plaatsvinden in Israël, zijn afschuwelijk en niet te rechtvaardigen. Problemen en, ook gigantische, meningsverschillen los je op door gesprek en diplomatie. Maar toch zetten deze gebeurtenissen mij aan het denken.

Wat zouden wij doen? Als Nederland na de Tweede Wereldoorlog geen hulp had gekregen? Als generatie na generatie in armoede zou opgroeien, zonder enig zicht op een betere toekomst? Zou er dan ook een voedingsbodem voor actie en geweld zijn ontstaan? We zullen het nooit weten, want wij kregen wel de hulp die nodig was.

Iedereen heeft behoefte aan mogelijkheden. De twintiger in Nederland die niet zijn hele leven lang thuis wil blijven wonen, maar op dit moment niet in de woningmarkt op kan. De boer die moet stoppen met zijn bedrijf, maar geen idee heeft wat de toekomst dan gaat brengen. De mensen die, ook in Nederland, in armoede opgroeien en daaruit willen komen door bijvoorbeeld een opleiding te volgen. De toenemende hoeveelheid mensen voor wie er geen enkele mogelijkheid op een betere toekomst in eigen land lijkt te zijn.

Iedereen verafschuwt de beelden die we op dit moment te zien krijgen. Vaak houdt het daarbij op en gaan we weer door met ons leven. Maar als we de vluchtelingenstromen tegen willen gaan en problemen in de wereld willen oplossen vraagt dat om hulp, verbinding en actie. Leiders in de wereld zullen met elkaar meer hun best moeten doen om mensen uitzicht te bieden op verbetering.

Niet de zogenaamde American Dream, waarbij de verschillen enorm zijn en een enkeling in staat is om dromen te verwezenlijken. Nee, het gaat om stappen kunnen maken. De mogelijkheid dat je zélf in staat bent, soms met enige hulp, een stap verder te komen in je leven. Al zijn die stappen maar klein.

Er zijn al veel rechten van de mens. Maar eentje mis ik en zou ik er graag aan toevoegen: het recht op perspectief. Help mensen in eigen land verder te komen. Geef ze een reden én de mogelijkheid om daar hun leven op te bouwen.

Bied de mensen perspectief. Dat recht zou iedereen moeten hebben.

Meer over: israël , gaza , vluchteling , opinie