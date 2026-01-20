Het recht op betalen met contant geld moet wettelijk beschermd worden Opinie Vandaag leestijd 1 minuten Bewaren

De Eerste Kamer moet nog stemmen over een wet waarin contant geld verplicht geaccepteerd moet worden. Sommige rechtse partijen, zoals JA21, en sommige ondernemers zijn tegen. Vanwege het gevaar van overvallen. Digitaal stelen neemt echter hand over hand toe. Wat dat betreft zouden JA21 en sommige ondernemers voor het bestrijden van de cybermisdaad moeten zijn door meer contante betalingen.

Ik ben voor acceptatieplicht van contant geld. Geld is van de rekeninghouder (wettelijk pas als je het hebt opgenomen) en het is een wettig betaalmiddel. Dat betekent volgens mij dat er acceptatieplicht is en zou moeten zijn en niet dat mensen verplicht worden met een bankpas te betalen. Als je met een bankpas wilt betalen is dat prima maar het moet niet verplicht worden.

Banken spelen een verkeerde rol, volgens mij. Zij verplichten inmiddels de rekeninghouders om digitaal hun rekeningen te betalen. De schriftelijke mogelijkheden zijn vervallen. Je moet al een computer of een slimme telefoon hebben omdat te kunnen doen. Dit geeft problemen bij ouderen en mensen zonder computer en slimme telefoon. Overzichten van betalingen kun je op papier krijgen, uiteraard tegen betaling. Kantoren van banken worden gesloten zodat je moet reizen om op kantoor een afspraak te maken. De dienstverlening van banken is veranderd in geld verdienen door die banken ten koste van de rekeninghouders.