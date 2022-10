Het recept Teulings: geef mensen de keus tussen armoe en aanpakken

Voor het eerst in decennia hebben werknemers weer een stevige onderhandelingspositie. Dat komt door het gebrek aan personeel. “Voor jou tien anderen” daar kun je als baas niet meer mee aankomen. De econoom prof. dr. Coen Teulings, voormalig directeur van het Centraal Planbureau en nu universiteitshoogleraar in Utrecht, weet daar wat op. Nederlanders zijn tot nog toe kampioen deeltijdwerk. Als je mensen met een laag inkomen maar hard genoeg met hun rug tegen de muur drukt, dan moeten ze wel meer uren gaan werken. De inflatie en de energiecrisis zijn wat dat betreft een blessing in disguise. Helaas beschermt de overheid mensen met een laag inkomen te veel met allerlei toeslagen en sinds kort met regelingen om hun gas- en stroomrekening betaalbaar te houden. Weg ermee! Laat ze maar extra werken. Dwing ze de arbeidsmarkt op. Dat heeft dan meteen een drukkende werking op de lonen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Natuurlijk formuleert de goedlachse professor Teulings het niet zo. Hij zegt met zoveel woorden: Werken moet lonen. Als je nu meer uren wilt maken, houd je daar te weinig aan over omdat je niet meer in aanmerking komt voor toeslagen. Daarnaast is arbeid zwaar belast. Daarom was het onverstandig met prijsplafonds en nieuwe toeslagen op de energiecrisis te reageren. Nu is het voor veel mensen niet de moeite waard een fulltime baan te nemen. Zij zitten volgens Teulings in een soort val. Een extra complicatie is dat de voorgenomen verhoging van het minimumloon – vindt Teulings geen slechte zaak – ook gevolgen heeft voor de uitkeringen. Die stijgen dan mee. Dat vindt de professor gevaarlijk. Ook hier: werken moet lonen. Zo framet Teulings mensen met een laag inkomen als slachtoffers. Hij brengt dat naar voren op het moment dat volgens de ombudsman Reinier van Zutphen die uitkeringen te laag zijn om van rond te komen.