Het PVV-smaldeel in het kabinet is net de Addams Family

De bordesfoto bracht een gevoel van herkenning te weeg dat ik niet meteen kon plaatsen. Het had iets met mijn jonge jaren te maken. Dat lukte pas toen premier Dick Schoof zich vaderlijk presenteerde in een soort voorstelrondje dat de gedienstige NOS donderdagavond voor hem en zijn ploeg organiseerde. Hij was net Uncle Fester uit de oude TV-series over de Addams Family .

Schoof straalt uit dat hij de situatie volledig beheerst. Door zijn loopbaan bij de geheime diensten wekt hij het vermoeden ervaring te hebben met wat de Britten in de Tweede Wereldoorlog ungentlemanly warfare noemden. Dat is het equivalent in de echte wereld voor stiekem vissen en jagen door uncle Fester met dynamiet en valken. Uiteindelijk echter is deze een lieve man, die alles voor de familie over heeft. Juist uit zijn goedhartigheid maakt hij grote fouten bij het kiezen van vrienden en partners.

In Fleur Agema herkennen wij Morticia. Dit vanwege de vreemde brouwsels die zij klaar maakt in de hoop daarmee het zieke zorgstelsel te genezen. Geen twijfel! Dick Beljaarts is gezien zijn zakelijk verleden in alle opzichten het equivalent van Gomez. Hij is een tycoon maar je weet niet wat hij echt in zijn schild voert. Marjolein Faber is oma, de valsspeelster die je trakteert op zelf gebakken koekjes in de vorm van doodskoppen met twee beenderen. Over Barry Madlener valt weinig te zeggen. Hij heeft zich nooit erg geprofileerd maar is wel altijd zichtbaar aanwezig net als Lurch, de butler van de Addams Family. En je weet nooit wat hij je precies serveert. En dan is er Wednesday, die er zo schattig uitziet maar van gemene spelletjes houdt. Jawel: Reinette Klever. Blijft over Pugsley met zijn speelgoed guillotines en zijn scheikundedoos. Hier hebben wij Chris Jansen omwille van de giftige taal waarmee hij als gemeentelijk en provinciaal politicus in Flevoland steeds te voorschijn kwam.