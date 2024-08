Het publieke domein wordt gekaapt door destructieve figuren als Brusselmans die teren op oude glorie Opinie • Vandaag • leestijd 6 minuten • 130 keer bekeken • bewaren

Wat heb ik er als “iedere Jood” mee te maken?

Het is 2024 en HUMO publiceert: “ik word zo woedend dat ik iedere Jood die ik tegenkom een puntig mes los door de keel wil rammen.” Voor mij weer een bevestiging dat het geestelijke kankergezwel van antisemitisme niet alleen nooit verdwenen is, maar dat de situatie in wat mij betreft de slechtste regio van de wereld door media verder wordt aangezwengeld. Pas na hevige kritiek en intenties van diverse organisaties om naar de rechter te stappen, besluit HUMO de column offline te halen . HUMO komt met een zeer slappe verklaring.

Beste HUMO ,

Even een experiment met de disclaimer: als er één persoon niet meent wat er gaat volgen in de aankomende zinnen, dan ben ik het wel.

Ik word zo woedend dat ik iedere blanke persoon die ik tegenkom een puntig mes los door de keel wil rammen.

Ik word zo woedend dat ik iedere zwarte persoon die ik tegenkom een puntig mes los door de keel wil rammen.

Ik word zo woedend dat ik iedere Aziaat die ik tegenkom een puntig mes los door de keel wil rammen.

Ik word zo woedend dat ik iedere Moslim die ik tegenkom een puntig mes los door de keel wil rammen.

Ik word zo woedend dat ik iedere vrouw die ik tegenkom een puntig mes los door de keel wil rammen.

Ik word zo woedend dat ik iedere persoon die niet hetero is of zichzelf als man of vrouw indentificeert die ik tegenkom een puntig mes los door de keel wil rammen.

Vervang Jood door een focusgroep naar keuze.

“De Joden hebben er wel een beetje om gevraagd” valt een beetje in de schaduw van “Ik word zo woedend dat ik iedere Jood die ik tegenkom een puntig mes los door de keel wil rammen”. Letterlijk of figuurlijk bedoeld, of allebei, de donkere gemeenschap zou als hyena’s tekeer gaan, waaronder meerdere kennissen van mij die het opnemen tegen etnisch profileren.

Blank is toch wel mijn favoriet in dit experiment. Stel je voor. Daar kom ik overigens op termijn op een andere manier nog op terug. Maar voor nu zouden de redactieleden in het geval van de blanken deze column niet wegzetten als ‘satire’ en gaslighten met: ‘mensen begrijpen de schrijfstijl niet’. Kom op zeg.

Het publieke domein wordt al zo lang gekaapt door dit soort figuren die moreel, ethisch, spiritueel, intellectueel, filosofisch, cultureel en literair teren op de oude glorie van hun destructieve ego. Waarmee ze tijdgeest, publieke ruimte en individuen infecteren.

Ze zitten diep in hun eigen stront. De wc-pot loopt over voordat we die kunnen doorspoelen – per column, tv-uitzending, of wat het ook is. Niet te harden. De stank die ze veroorzaken, houdt nog lang na. Geen spray die dat kan verhelpen. Als scheppers van gevaarlijk gedachtegoed – overigens gewoon oude wijn in nieuwe zakken – zijn het bacterieën die hardnekkig aan hun eigen stront blijven hangen en die hun volgers, de toiletgangers, ziek maken.

Het is HUMO’s taak om de wc-pot te reinigen en de mensheid niet onnodig onwel te maken. Hetzelfde gold destijds voor de werkgever van de snor. Zeker nu. Want een deel van de mensen wereldwijd is humaniteit momenteel in zichzelf en bij anderen kwijt. Standaarden zijn weer laag. De wereld gaat momenteel door een gruwelijke fase die naar ik vrees zeker wel zeven jaar gaat duren.

Hoe dan ook, dit draagt daaraan bij. Als dit zonder berechting afloopt, is het officieel voorbij met de door de mens gemaakte middelen om mensen in bescherming te nemen. Om voor waardigheid te gaan staan. En HUMO, geef even aan jullie vriend door dat een artikeltje over motor rijden tijdens de media shitstorm, zijn reputatie echt niet gaat herstellen. Weg ermee.

Wat de uitkomst ook zal zijn, bij dit soort figuren rest mij slechts één hoop, namelijk dat ze niet meer lang te leven hebben. Vanzelfsprekend de disclaimer: op een natuurlijke en gratievolle wijze. Geen koekje van eigen deeg dus. Die van mij is van geraffineerde bloem. Gewoon, dat ze rustig maar snel de planeet verlaten en dat de diarreekraan dichtgedraaid wordt. Of dat de inhoud nog behapbaar blijft voor de mensheid.

Hoe triest is het dat de grootste groep, namelijk al die prachtmensen van wat voor afkomst dan ook en met een gedeeld waardesysteem over wat voor landsgrenzen dan ook, weggespoeld wordt door de diarree van dit soort figuren? Wat zo is het en niet anders. Kom dan niet met een slappe verklaring van de Joodse gemeenschap niet willen kwetsen. Doe het in eerste instantie goed, iets van tien stappen terug voordat deze fout gemaakt is… La honte.

Maar dat is het ding nou juist. Voor mij is dit weer een bevestiging dat het geestelijke kankergezwel van antisemitisme niet alleen nooit verdwenen is, maar dat de situatie in wat mij betreft de slechtste regio van de wereld ingecalculeerd is als een tikkende tijdbom en door media verder aangezwengeld.

Religie en ideologie gone bad zijn het gevaarlijkste wat de mens heeft gecreëerd. De kwaliteit en kwantiteit van de aanhang bepaalt hoe groot het gevaar wordt. Media en politiek hebben als pijlers de potentie om religie en ideologie te overstijgen door te verbinden. Dat gebeurt niet. Rechts knokt met links enzovoorts, terwijl er ook iets bestaat als dat verschillende realiteiten tegelijkertijd kunnen bestaan en waar kunnen zijn. De kwestie waar de bacterie over schreef, wordt al jaren opgehitst en misbruikt voor andere doeleinden.

Een tikkende tijdbom na de Tweede Wereldoorlog. Ingecalculeerd door twee religieuze en ideologische groepen tegenover elkaar te zetten, dat aanzwengelen en vooral rekenen op de wereld in dat conflict meekrijgen. Rekenen op de kruimels van de tweede en derde generatie wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog wegblazen.

Als historici later terug zullen kijken – laat hen evenredig herstory meenemen – zullen ze de allergrootste fout van deze tijd constateren. Namelijk dat dat conflict geïmporteerd wordt en iedere vorm van beschaving en samenleving over de hele planeet opknipt. Laat dat nou zijn wat terreur wil… Terreur staat synoniem voor religie en ideologie gone bad.

Wat heb ik er als “iedere Jood” mee te maken? Mijn wieg staat in een Joods gezin dat voor mijn tijd menig puntig mes los door de keel werd geramd. Ik woon hier. Mijn mening over wat daar in de slechtste regio van de wereld gebeurt, is net zoveel waard als dat van Hans en Ingrid op een zaterdagmiddag. Het enige verschil is wellicht mijn emotionele betrokkenheid. Mijn hele leven lang heb ik mensen goed proberen te bejegenen.

Nogmaals, wat heb ik er dus als “iedere Jood” mee te maken? Als vrijdenker die in Nederland leeft? De grootste tragedie van deze tijd is dat de stem van het individu waar alle menselijkheid en nuance in huist, volledig wordt gekaapt door de tribale stem van de groep. Of door exact dit soort uitspraken. Over woedend gesproken, dat maakt me razend.

En Joods? Ik ben geeneens zo’n goede Jood. Ik ben geen gemeenschapsmens maar een ultra-,ultra-, ultra-individualist. Ik heb met alles wat ik maar kon opbrengen, de kritiek geuit waar anderen binnen de groep zich niet aan wagen, want ‘eenheid boven alles’. Lees: schijn.

Er zijn bovendien Joden die er zoveel meer vreugde, zingeving en belonging uit halen dan ik. Mijn brein en ziel werken in een andere modus. Ik moet erg mijn best doen om bijvoorbeeld uit simplistische tradities nog enige vreugde, zingeving en belonging te halen. Dat gaat me vaak niet goed af. Maar mijn hart gaat wel uit naar de veiligheid van deze groep. Al is het maar omdat dit onrecht en gezeik inmiddels bijna zesduizend jaar duurt.

Er is maar één aspect waarin ik echt een uitmuntende Jood ben. Het Jodendom draagt op dat iedere generatie God opnieuw moet ontdekken. Nou, ik zoek me suf, onder andere in afwachting van enige rechtvaardigheid en herstel. Want die vrije wil van mensen is een fiasco. Zoals: “ik word zo woedend dat ik iedere Jood die ik tegenkom een puntig mes los door de keel wil rammen”.