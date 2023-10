13 okt. 2023 - 10:44

Heftige discussie. Valt me wel op dat de agressievere demonstraties in Europa over dit onderwerp, waarbij het tot rellen komt, er vlaggen worden verbrand en agressieve leuzen worden geroepen, maar van 1 kant komen. Europa moet oppassen niet teveel partij te kiezen in dit conflict. Teveel steun voor israel gaat onvermijdelijk leiden tot al dan niet zeer ernstige conflicten met grote delen van de bevolking.