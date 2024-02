Het publiek leert nu ook de andere kant van Pieter Omtzigt kennen

Op RTL4 laat de nieuwe Messias doorschemeren dat de gesprekken over de zogenoemde rechtsstatelijkheid wél vlotten. Dit betekent dat hij zijn lot wat deze punten betreft wel wilde verbinden met de anderen aan tafel. Maar dat van de centen… dat was het hoofdpunt. Het publiek kan alleen maar vaststellen dat de nieuwe Messias allereerst een cijferaar is en een dossiervreter. Wat zou er in die stukken staan dat deze Verlosser, die toch voor geen kleintje vervaard hoort te zijn, er zo enorm van is geschrokken? Helaas: het stuk is geheim. Daar hebben ze alle vier voor getekend. Er staan gegevens in die de onderhandelingspositie van het rijk kunnen schaden.