Het principe van geweldloosheid blijft ook na deze Russische aanval belangrijk Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten

May-May Meijer Oprichter vredesorganisatie Peace SOS

Donderdagochtend las ik op de website van de NOS dat er 15 doden waren bij een grote luchtaanval op Kyiv, waaronder vier kinderen. Ook een EU-gebouw was geraakt. Mijn gedachten gingen uit naar Yurii Sheliazhenko, mijn pacifistische Oekraïense vredesvriend die in Kyiv woont. Ik vroeg hem hoe het gaat.

Hij schreef me:

Good morning. Thank you for care. Yes, this night was sleepless. Some explosions were nearby, but thanks to Jesus, I am alive. Very sad that Kremlin escalates mass murder.

Ik was Christus ook erg dankbaar dat het naar omstandigheden goed gaat met Yurii. Het maakt mij echter wanhopig en soms ook radeloos dat er vredesgesprekken gaande zijn tussen president Trump en president Poetin over Oekraïne, en dat de Russische president tegelijkertijd blijft kiezen voor gewapend geweld. Verder vind ik ook dat de regering van Oekraïne en vooral ook Oekraïense pacifisten een erg belangrijke rol zouden moeten hebben als het gaat om vrede in Oekraïne. Maar vanwege het gewelddadige antwoord van president Poetin elke keer, vroeg ik me de laatste dagen af of de weg van vrede via vreedzame middelen nog wel houdbaar is? Yurii laat me echter zien dat het complexer in elkaar zit.

Putin probably lost his mind because his energy business under threat.

Hier weet ik niks van af. Yurii stuurt me een aantal links door. Volgens de Oekrainse Pravda heeft president Volodymyr Zelenskyy gezinspeeld op het feit dat de aanslagen op de Druzhba-oliepijpleiding in Rusland rechtstreeks verband houden met het standpunt van Hongarije over de toetreding van Oekraïne tot de EU. Eerder meldde European Pravda dat de Druzhba-pijpleiding, die Hongarije van olie voorziet, een punt van discussie is geworden in de dialoog tussen Oekraïne en Hongarije.

Ook stuurt Yurii me een artikel door van Newsweek, dat kopt: Russia gripped by gas shortages after Ukraine strikes.

Het is voor mij een eye-opener. Dat Oekraïne sinds de gesprekken met president Trump aanslagen heeft uitgevoerd in Rusland waar wij hier niets over lezen of ik moet het gemist hebben. Het gaat dus klaarblijkelijk ook om olie en gas. De luchtaanvallen van president Poetin op Kyiv zijn afschuwelijk en ik ben tegen alle geweld. Uiteraard ben ik helemaal tegen geweld op kinderen en op andere burgers gericht. De aanvallen komen echter niet volstrekt uit het niets. Althans, er is veel meer gaande dan ik me bewust van ben. Yurii is goed op de hoogte van wat er speelt in zijn land. Zoals hoogleraar Séverine Autesserre aangeeft in haar boek The Frontlines of Peace is het belangrijk om lokale zachte krachten in de bestuurdersstoel te zetten. Zij kennen het land, de taal en de cultuur.

Ik vraag Yurii wat er volgens hem gedaan moet worden om het geweld van Poetin te stoppen. Hij antwoordt:

“General idea is the same as previously. Details needed to be worked through.”

Ik vraag hem of hij bedoelt zoals in het plan dat hij naar het kantoor van president Zelensky stuurde.

“Of course. Principle of nonviolence is fundamental, for many reasons.”

Ik vind het meer dan dapper van Yurii dat hij vasthoudt aan zijn principes van geweldloosheid, zelfs na een heftige nacht met luchtaanvallen door Rusland. Dat is pas echte naastenliefde.

Yurii vindt oorlog georganiseerde massamoord. Een belangrijk document van de Oekraïense pacifisten is de Vredesagenda voor Oekraïne en de wereld. De Oekraïense pacifisten zetten zich in om de oorlog met vreedzame middelen te beëindigen en beschermen het recht op gewetensbezwaar tegen militaire dienst. Ze veroordelen de Russische agressie en sluiten zich aan bij de oproep van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om het conflict tussen Rusland en Oekraïne vreedzaam op te lossen, en mensenrechten en het internationale humanitaire recht te respecteren.

Laat dat inderdaad de weg zijn. Laat gewetensbezwaarden in Oekraïne en Rusland vrij en versterk hun stemmen voor vrede. Laat hen een belangrijke rol spelen in het vredesproces. Laat er gauw een staak-het-vuren komen in Oekraïne, Gaza en de rest van de wereld. Laat de mensen en wereldleiders zich verenigen voor vrede. Laten wij geven om de meest kwetsbaren op de aarde. Laat wereldleiders gezamenlijk werken aan het oplossen van het klimaatprobleem en de teloorgang van de natuur. Laten we investeren in vrede in plaats van in wapens om elkaar te doden.

Graag eindig ik dit opiniestuk met Yurii’s woorden:

“May truth and love be the greatest powers in the world, embracing East and West.”

PS1 Volgens de Kyiv Independent waren er vrijdagochtend 23 mensen gedood bij de luchtaanval op Kyiv onder wie vier kinderen en 63 gewond geraakt onder wie elf kinderen.

PS 2 voor meer informatie. Zie bijvoorbeeld deze recente speech van Yurii Sheliazhenko van 24 augustus voor mensen in Slovenië.