Het premierschap komt dichterbij dan gedacht Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten

Jaap Stalenburg Statenlid PvdA Fryslân en sportjournalist Persoon volgen

Terwijl rechts elkaar overschreeuwt met angst en verdeling, schuift Frans Timmermans met kalmte en consistentie steeds dichter richting het premierschap.

Frans Timmermans bewijst in deze campagne dat de beeldvorming rondom zijn persoon en partij aan het kantelen is. Waar hij lang werd neergezet als te zwaar, te boos of te snel geraakt, zien we nu een kandidaat die ontspannen en zelfverzekerd optreedt. Zijn optreden bij Vandaag Inside was daar het beste voorbeeld van: humor, zelfspot en kalmte tegenover een tafel die normaal gesproken vooral bedoeld is om een politicus uit balans te brengen.

Timmermans lijkt een Teflonlaag te hebben ontwikkeld. Kritiek glijdt van hem af, en waar anderen verstrikt raken in de reflex van verontwaardiging of boosheid, blijft hij overeind. Dat maakt hem niet alleen communicatief sterker, het geeft hem ook geloofwaardigheid in een mediacultuur die kandidaten vaak genadeloos ontmaskert. Tot nu toe maakt hij geen fouten en houdt hij zijn energielevel hoog – iets wat in deze fase van een campagne zeldzaam is.

Daarmee sterft ook het frame van een 'radicaal GroenLinks' langzaam weg. In plaats van extremen legt Timmermans de nadruk op stabiliteit, sociaal beleid en herkenbare thema’s als de wooncrisis en onderwijs. Dat zelfs rechtse media hem de laatste weken opvallend welwillend benaderen, zegt veel over de manier waarop hij het politieke midden aan zich weet te binden.

Ondertussen werkt hij aan zijn popular vote. Hij spreekt een bredere groep kiezers aan dan velen voor mogelijk hielden. Dat maakt hem, juist in de hete laatste weken waarin elke fout fataal kan zijn, tot een serieuze kanshebber op het premierschap. Dichterbij dan velen dachten – en misschien wel dichterbij dan sommige tegenstanders lief is.

Zoals hij het zelf verwoordde: 'Mensen hebben recht op zekerheid en vertrouwen, niet op angst. Dat is waar ik voor sta.'