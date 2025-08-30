Het premierschap is geen spelletje maar vereist visie, ervaring en internationale autoriteit

Juist nu de wereld in brand staat – met oorlog in Oekraïne, het escalerende conflict in Gaza, Trump die opnieuw de internationale verhoudingen op scherp zet, energieonzekerheid, migratie en klimaatcrisis – kan Nederland zich geen experimenten veroorloven. Het premierschap is geen spelletje. Het is een vak dat visie, ervaring en internationale autoriteit vereist.



En toch zijn er partijen die suggereren dat het hoogste ambt best in handen kan liggen van een toevallige nieuwkomer, een populist met praatjes of een bestuurder zonder internationaal gezag. Maar eerlijk is eerlijk: dat is spelen met vuur. Een land dat midden in de storm staat, kiest geen stuurman die nog moet leren varen.



Timmermans liet in Kyiv zien dat hij die rol wél kan vervullen. Zijn gesprek met Zelensky ging niet over losse kreten, maar over inhoud: defensiesamenwerking, energievoorziening, EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Dat is het verschil tussen serieuze politiek en populistische improvisatie.



De keuze waar Nederland voor staat is daarom glashelder. Willen we stabiliteit, visie en gezag? Of gokken we op slogans, boosheid en onervarenheid? In de jaren ’50 zei bondskanselier Adenauer het al: “Keine Experimente.” Die les geldt vandaag opnieuw.



En wie vandaag de column van Jan-Kees Emmer in de Mediahuis-kranten leest, ziet hetzelfde punt terug: uiteindelijk krijgt de kiezer het leiderschap dat hij zelf kiest. Emmer noemt het een oproep om weg te blijven van splinters en polarisatie, en juist te kiezen voor degelijke middenpartijen die de bestuurbaarheid van Nederland waarborgen. Kyiv liet zien hoe dat leiderschap eruitziet.



