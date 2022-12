Het populistisch gevaar

23 apr. 2020 - 18:19

@ Bert de Vries Die spijkerharde begrotingsvoorwaarden zijn een economische lockdown waar we al veertig jaar inzitten. Bezuinigen werkt niet. Het verlengt juist een crisis. Ik ga zelfs zover dat zonder al te veel rare overheidsbezuinigingen de economie in 1932 al volledig was gaan lopen. De economische crisis van 2009 had vooral een harde impact op banken. In 2010 groeide de economie al. Ik ben er echt van overtuigd dat als we in 2021 weer een beetje normaal kunnen draaien dat we al 60 tot 80% van de krimp van dit jaar kunnen inhalen. Naast dat bezuinigen een negatieve invloed heeft op consumentenvertrouwen en koopkracht( ook economische groei trouwens) is het ook slecht voor onze gezondheid, onderwijs, veiligheid. Italie en heel Europa moet na het Corona Virus gaan investeren. Ik ben in 2017 van baan geswitcht en heb in mijn sector( geestelijke gezondheidszorg/gemeente) de enorme en fatale impact gezien van bezuinigingen. De staatsschuld en het begrotingstekort is wel het laatste probleem wat we hebben. @ Pensionada Wat u wilt zijn revoluties/ burgeroorlog/ bank runs. Voedsel rellen. Als je echt wilt dat onze export helemaal instort dan moet je nu bovenop de gigantische onzekerheid die nu al is de Euro onderuit trekken. U wilt waarschijnlijk een economische depressie of u behoort tot de gelederen van Wilders of Baudet. Dat verklaart u commentaar waarschijnlijk. Bovendien kost uw scenario wel een paar jaar. Ik bedoel trouwens meer dat er geen tussenweg is. Of je stapt eruit. En dat lijkt me een zeer gewaagd, ingewikkeld en langdurig proces. Waar de uitkomsten moeilijk te voorspellen zijn. De euro betekent simpelweg dat je direct of indirect verantwoordelijk bent voor elkaar. Van de banken, van de munt. Van elkaars tekorten. En ook voor de staatsschuld van elkaar. Zuid Europa is ook ons probleem. Dat zou het ook zijn zonder Euro. Het idee dat wij als we de Gulden hadden dat we niet zelf schade hadden ondervonden van een val van de derde economie van Europa( Italie dus), is een nationalistisch sprookje. Hoekstra en Rutte proberen een tussenweg die er niet is. Wat dat betreft bent u eerlijker. Er is namelijk geen tussenweg.