Het politieke huwelijk van links, PvdA en GroenLinks bezegelen hun toekomst als Progressief Nederland Opinie Vandaag • leestijd 7 minuten • 248 keer bekeken • Bewaren

Zaare Molenaar Student Internationaal en Europees recht, actief voor PRO, Dolle Mina Persoon volgen

Komend weekend wordt een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in de recente Nederlandse politieke geschiedenis officieel bezegeld. Na jaren van samenwerking, gezamenlijke campagnes en gedeelde verkiezingslijsten besluiten de partijen Partij van de Arbeid (PvdA) en GroenLinks hun politieke toekomst definitief aan elkaar te verbinden. De geboorte van Progressief Nederland markeert het einde van twee afzonderlijke politieke tradities en het begin van een nieuw hoofdstuk op links.

Een fusiepartij kan worden gezien als een politiek huwelijk. En zoals bij ieder huwelijk worden vooraf afspraken gemaakt over de grote lijnen: de gezamenlijke waarden, de toekomstvisie, de verdeling van verantwoordelijkheden en de manier waarop men met verschillen omgaat. In de politieke wereld noemen we dat geen huwelijkse voorwaarden, maar statuten, beginselprogramma's en partijafspraken. De gedachte erachter is echter dezelfde: twee organisaties besluiten hun lot aan elkaar te verbinden omdat zij geloven sterker te zijn samen dan apart.

Een huwelijk dat jaren in de maak was

De relatie tussen PvdA en GroenLinks ontstond niet van de ene op de andere dag. Zoals bij veel langdurige relaties ging er een lange periode van kennismaking, samenwerking en wederzijds vertrouwen aan vooraf. Beide partijen kenden hun eigen geschiedenis, tradities en politieke cultuur, maar ontdekten gaandeweg dat zij op veel fundamentele vraagstukken dichter bij elkaar stonden dan vaak werd aangenomen. Wat hen bond, was de overtuiging dat politiek in de eerste plaats moet draaien om het verbeteren van het leven van mensen, het beschermen van kwetsbaren en het bouwen aan een duurzame en rechtvaardige samenleving.

Na jaren van electorale versnippering aan de linkerzijde groeide het besef dat progressieve krachten afzonderlijk onvoldoende in staat waren om een doorslaggevende rol te spelen in het politieke landschap. Terwijl maatschappelijke uitdagingen zich opstapelden, van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies tot groeiende economische ongelijkheid, woningnood en een toenemende druk op publieke voorzieningen, ontstond de vraag of de traditionele scheidslijnen binnen links nog wel pasten bij de problemen van de eenentwintigste eeuw. Steeds meer leden, bestuurders en kiezers zagen dat de vraagstukken van vandaag nauw met elkaar verweven zijn. Sociale rechtvaardigheid kan niet los worden gezien van duurzaamheid, en een effectief klimaatbeleid vraagt tegelijkertijd aandacht voor bestaanszekerheid en eerlijke kansen voor iedereen.

Wat begon als samenwerking in de oppositie groeide daarom langzaam uit tot een steeds hechter partnerschap. In de Tweede Kamer trokken beide partijen vaker gezamenlijk op bij belangrijke debatten en stemmingen. Op lokaal en provinciaal niveau werden eveneens steeds meer verbindingen gelegd. De samenwerking bleek niet alleen praktisch, maar ook politiek vruchtbaar. Door gezamenlijk op te trekken konden beide partijen meer invloed uitoefenen en een sterker progressief geluid laten horen.

Een belangrijk keerpunt kwam toen PvdA en GroenLinks besloten gezamenlijk deel te nemen aan verkiezingen. Die stap betekende meer dan een strategische keuze; het was een signaal dat beide partijen bereid waren hun politieke toekomst nadrukkelijk met elkaar te verbinden. Gezamenlijke campagnes, gedeelde kandidatenlijsten en een gezamenlijke boodschap maakten zichtbaar dat de samenwerking niet langer tijdelijk of incidenteel was, maar onderdeel werd van een bredere visie op de toekomst van progressieve politiek in Nederland.

Naarmate de samenwerking succesvoller bleek, ontstond ook de vraag of een verdere integratie logisch zou zijn. Dat leidde tot gesprekken over een volledige fusie. Die gesprekken verliepen niet zonder discussie. Binnen beide partijen leefden vragen over identiteit, cultuur en traditie. Critici wezen erop dat de PvdA en GroenLinks elk een eigen geschiedenis hebben opgebouwd. De sociaaldemocratische traditie van de PvdA, met haar nadruk op arbeid, bestaanszekerheid en sterke publieke voorzieningen, verschilt immers van de groene en progressieve wortels van GroenLinks, waar duurzaamheid, emancipatie en internationale solidariteit vaak centraal staan. Sommigen vreesden dat deze unieke kenmerken verloren zouden gaan in een grotere gezamenlijke organisatie.

Voorstanders zagen de situatie juist anders. Volgens hen waren de verschillen tussen beide partijen kleiner geworden dan de overeenkomsten. Zij wezen erop dat kiezers steeds vaker zoeken naar een brede progressieve beweging die zowel sociale als ecologische vraagstukken serieus neemt. In hun ogen bood een fusie de mogelijkheid om krachten te bundelen, interne concurrentie te verminderen en een geloofwaardig alternatief te vormen tegenover conservatieve en rechtse politieke stromingen. Bovendien zou een gezamenlijke partij beter in staat zijn om mensen te mobiliseren, politiek talent aan te trekken en een consistente langetermijnvisie te ontwikkelen.

De discussie over samenwerking verschoof daardoor geleidelijk van de vraag óf partijen moesten samenwerken naar de vraag hoe die samenwerking het beste kon worden georganiseerd. Wat ooit begon als een voorzichtig politiek experiment ontwikkelde zich tot een proces waarin steeds meer leden en bestuurders zich konden vinden. Het vertrouwen groeide, gezamenlijke successen versterkten de onderlinge band en de overtuiging nam toe dat de toekomst van progressieve politiek lag in een duurzame samenwerking.

Met de oprichting van Progressief Nederland lijkt die discussie voorlopig beslecht. De partners kiezen niet langer voor een latrelatie waarin ieder zijn eigen huis behoudt en af en toe samen optrekt. Zij besluiten hun toekomst daadwerkelijk te delen en bouwen aan één gezamenlijk politiek thuis. Daarmee ontstaat een nieuwe partij die de ambitie heeft om het beste van beide tradities samen te brengen: de strijd voor sociale rechtvaardigheid en bestaanszekerheid enerzijds, en de inzet voor duurzaamheid, vergroening en internationale solidariteit anderzijds.

De oprichting van Progressief Nederland markeert daarmee niet alleen het einde van een langdurig fusietraject, maar ook het begin van een nieuw hoofdstuk in de Nederlandse politiek. Een hoofdstuk waarin progressieve krachten niet langer naast elkaar opereren, maar gezamenlijk proberen antwoord te geven op de grote uitdagingen van deze tijd. Of deze politieke verbintenis op de lange termijn succesvol zal blijken, zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar net als bij een huwelijk is dit weekend vooral het moment waarop twee partners uitspreken dat zij geloven in een gezamenlijke toekomst en bereid zijn die samen vorm te geven.

Kinderen van de fusie

Bij een huwelijk gaat de aandacht vaak niet alleen uit naar de partners zelf, maar ook naar de kinderen. Terwijl de hoofdrolspelers elkaar het jawoord geven en een nieuwe toekomst vormgeven, wordt vaak met minstens zoveel belangstelling gekeken naar de volgende generatie. Hoe reageren zij op deze nieuwe situatie? Welke rol zullen zij spelen binnen het nieuwe gezin? In deze politieke vergelijking zijn die kinderen de jongerenorganisaties, die niet slechts toeschouwer zijn van de ontwikkelingen binnen hun moederpartijen, maar zelf actief bijdragen aan het vormgeven van de toekomst.

Ook de jongeren zetten komend weekend namelijk een belangrijke stap. De jongerenafdelingen DWARS en Jonge Socialisten kiezen ervoor hun krachten te bundelen in één nieuwe organisatie: PROTEST. Daarmee volgen zij niet alleen het voorbeeld van hun moederpartijen, maar laten zij ook zien dat politieke vernieuwing niet uitsluitend van bovenaf komt. Juist onder jongeren leeft al langer het besef dat de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd vragen om meer samenwerking, meer verbinding en een gezamenlijke visie op de toekomst.

De vorming van PROTEST is daarom meer dan een organisatorische samenvoeging. Het is een uitdrukking van een generatie die zich minder laat leiden door historische scheidslijnen en oude partijtradities. Waar oudere generaties soms nog discussiëren over verschillen in politieke cultuur, ideologische accenten of organisatorische gewoonten, kijken veel jonge leden vooral naar wat hen verbindt. Zij zien dat de vraagstukken van vandaag, van de klimaatcrisis en de wooncrisis tot groeiende ongelijkheid en druk op de democratische rechtsstaat, niet stoppen bij partijgrenzen. Voor hen staat de gezamenlijke strijd voor sociale rechtvaardigheid, klimaatactie, kansengelijkheid, internationale solidariteit en een sterke democratie centraal.

Daarmee geven de jongeren ook een belangrijk signaal af aan de bredere progressieve beweging. Zij laten zien dat samenwerking niet hoeft te betekenen dat verschillen verdwijnen, maar dat gedeelde idealen juist sterker kunnen worden wanneer mensen hun krachten bundelen. PROTEST wil een plek zijn waar jonge progressieven samen kunnen organiseren, campagne voeren, debatteren en nieuwe ideeën ontwikkelen voor de politiek van morgen. Het is een organisatie die voortbouwt op de rijke tradities van beide jongerenbewegingen, maar tegelijkertijd de blik nadrukkelijk op de toekomst richt.

De keuze voor de naam PROTEST onderstreept bovendien de ambitie om niet af te wachten, maar actief verandering af te dwingen. Het verwijst naar een lange traditie van jongeren die zich uitspreken tegen onrecht en zich inzetten voor maatschappelijke vooruitgang. Tegelijkertijd staat het voor een nieuwe generatie die bereid is verantwoordelijkheid te nemen en concrete oplossingen aan te dragen voor de problemen van deze tijd.

Zoals de fusie van PvdA en GroenLinks leidt tot Progressief Nederland, markeert de vorming van PROTEST de geboorte van een nieuwe progressieve jongerenbeweging. Het laat zien dat politieke vernieuwing niet alleen plaatsvindt in partijbesturen of congreszalen, maar juist ook onder jonge mensen die samen bouwen aan een gedeelde toekomst. De kinderen van het politieke huwelijk blijven dus niet aan de zijlijn staan. Integendeel: zij nemen het voortouw, slaan bruggen waar vroeger grenzen lagen en lopen voorop in de nieuwe politieke familie die dit weekend officieel wordt gevormd. Daarmee zijn zij niet alleen erfgenamen van een progressieve traditie, maar ook de architecten van haar volgende hoofdstuk.

Meer dan een organisatorische fusie

De werkelijke uitdaging voor Progressief Nederland begint pas na dit weekend. Het samenvoegen van organisaties, afdelingen en ledenadministraties is relatief eenvoudig.

Kan een partij tegelijkertijd de arbeider in de regio aanspreken én de hoogopgeleide stedelijke klimaatkiezer? Kan zij sociale zekerheid en economische rechtvaardigheid verbinden met een ambitieuze groene agenda? En lukt het om verschillende generaties, achtergronden en politieke tradities onder één dak te houden?

Dat zijn de vragen waarop de nieuwe partij de komende jaren antwoord zal moeten geven.

De huwelijksreis begint nu

Zoals bij elk huwelijk zal de ware test niet plaatsvinden tijdens de ceremonie, maar in de jaren daarna. Een trouwdag is symbolisch; het dagelijks samenleven bepaalt uiteindelijk het succes.

Met de oprichting van Progressief Nederland ontstaat mogelijk de grootste progressieve politieke beweging die Nederland in decennia heeft gekend. Voorstanders hopen op een nieuwe energie en een sterker links geluid. Tegenstanders vrezen juist dat verschillen worden gladgestreken en dat politieke diversiteit verloren gaat.

Eén ding staat vast: dit weekend wordt niet alleen een partij opgericht. Er wordt een politieke familie gevormd, compleet met gezamenlijke dromen en gedeelde verantwoordelijkheden.

Zoals in elk huwelijk zal de toekomst moeten uitwijzen of liefde, idealen en wederzijds begrip voldoende zijn om een duurzame verbintenis te laten slagen. Voor PvdA, GroenLinks en hun gezamenlijke project Progressief Nederland begint de huwelijksreis nu pas echt.