Het Parool, doe eens een zelfscan

Beste eindredactie van het Parool,

Op 22 februari 2023 plaatst u een bericht over de toegenomen diefstallen bij zelfscankassa’s. Fijn dat u mij daarvan even op de hoogte brengt, want nu kan ik als eerlijke boodschappende bruine burger nog meer genieten van het etnisch profilerende winkelpersoneel. Mijn winkeldag kan niet meer stuk.

Maar dan plaatst u bij het bericht een foto van een jonge vrouw met hoofddoek die glimlachend bij een zelfscankassa iets lijkt in te tikken op het bijhorende scherm. Heel framend.

Wat wilt u hiermee communiceren aan uw grote groep lezers met variabel intellect en opgeslagen vooroordelen? Weet u wel dat 70% van al hun zintuigcellen zich in hun ogen bevindt? Dat daarom een frame snel is gemaakt en u met dit visueel effect eigenlijk zegt: beste lezeres, de moslims zijn weer fout bezig hoor.

Tijdens de gehele coronaepidemie was bijna al het dagelijkse nieuws gevuld met berichten over het virus, cijfers van uitbraken, ziekenhuisperikelen en wappie-drama’s. Ik las nagenoeg niets over moslims of uitvergrote berichten over daders van kleur. Corona heeft moslims of niet-witte mensen tijdens de lockdown kennelijk genezen. En nu zijn ze weer op rooftocht of zoiets? Eerst waren ze uit op de zogenaamde westerse waarden en nu zijn die kilo Elstars en een afgeprijsde halal hamburger de nieuwe slachtoffers? Volgens veel media is moslim zijn dus foute boel, behalve als er een epidemie is.

In een discussie met witte mensen over het krantenbericht begonnen ze zich allemaal meteen te identificeren met de journalist die bij voorbaat een man en wit zou zijn. De journalist was zich waarschijnlijk niet bewust van zijn onbewuste racisme en werd hierdoor meteen vrijgepleit van racistische intenties omdat hij waarschijnlijk door een soort van blinde vlek juist voor deze foto had gekozen. Hoe ironisch wil je het hebben.

We hebben inderdaad allemaal een blinde vlek, helaas. Maar die bevindt zich niet in de grote hersenen die in staat zijn bewuste keuzes te maken over bijvoorbeeld foto’s die een framend effect hebben of niet. De blinde vlek zelf maakt helemaal geen keuzes, omdat deze zich in het netvlies bevindt, op de plek waar de oogzenuw het oog verlaat. Verder bestaat er ook nog een eindredactie neem ik aan. Ook blind?

Verderop in de discussie begon een van de witte discussianten te rationaliseren dat hij wel eens een product had meegenomen zonder te betalen, omdat de service te lang op zich had laten wachten. Je weet wel, wanneer een product weigert om gescand te worden en dat drie keer drukken op de noodknop niet resulteert in hulp van een slome medewerker die andere dingen te doen had. Deze witte man had dus een persoonlijke en legitieme reden om te stelen, vond hij. En anderen? Gaan ze stelen, omdat hun hoofdoek dat zegt ofzo?

Rationalisaties vanuit ‘witte onschuld’ bewijzen opnieuw dat het een genormaliseerd fenomeen is in Nederland dat het recht op ‘een individu zijn’ met eigen persoonlijke keuzes binnen specifieke omstandigheden, een privilege is van alleen witte mensen. Moslims bijvoorbeeld worden o.a. door dit soort berichten bij voorbaat negatief beoordeeld, verdacht gemaakt en nog meer gestript van hun individualiteit, gestereotypeerd en gedehumaniseerd.

Beste redactie van Het Parool, doe eens een zelfscan. Dan zult u meten dat u met dit soort berichtgeving diefstal begaat. U steelt namelijk het recht van veel mensen, die zich bijvoorbeeld identificeren met de islam, om maatschappelijk te worden gezien als individu in plaats van een lid van een zelfscankassa-dievenclub. Daarnaast zet u winkelpersoneel aan om deze winkelende mensen nog meer te stalken. Mensen verwarren nieuws nu eenmaal met wetenschap. Ook zorgt u ervoor dat er juist meer diefstal ontstaat door witte kleptomanen die niet alleen een meerderheid vormen maar nu buiten het gezichtsveld vallen van het winkelpersoneel die vooral scannen op kleur en hoofddoek.

U ontvreemdt moslims van hun menselijke waardigheid en respect en corrumpeert het reflectieve vermogen van uw witte lezers. Die worden nu visueel beloond met kant en klare diepvries frames die u na de coronaepidemie heeft ontdooid om uw nieuwsfeeds mee te vullen. U maakt uzelf daarnaast ook schuldig aan het voortschrijdend maatschappelijk en politiek effect van zo’n soort berichtgeving dat kan leiden tot geweld tegen moslims. U bent daarom in mijn ogen (eigenlijk in mijn hersenen) alvast toerekeningsvatbaar.