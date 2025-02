Het paradijs van de minibiebjes

In mijn buurt weet ik er minstens een stuk of zeven te vinden. ‘Minibiebjes’, dat vrolijke begrip wat niet geheel de lading dekt. Bij sommige biebjes kan men namelijk gerust spreken van Minikringloopjes. Enthousiastelingen stouwen die ‘Weggeefkasten’, naast boeken, vol met speelgoed, kleding, kleine huisraad en dvd’s. Het formaat van deze cultuurtempeltjes is wisselend; van vogelhuisje tot vogelhuisje op testosteron (lees; badhokje).

Bij het betreden van privé-grond werpt de vraag zich op of het hier een hobby van de bewoners betreft of dat anderen ook welkom zijn in hun biebje. Ik waagde mij eens drie tegels in een voortuin waar een uitnodigende kast op een korte paal was gemonteerd. Op een papiertje werd gecommuniceerd dat men hier kon ‘ruilen’ met het klemmend verzoek ‘de boeken netjes neer te zetten’. Zo’n biebje lijkt een privé-aangelegenheid, nét niet langs de openbare weg en vooral dat woord ‘ruilen’ verhoedt de geïnteresseerde hier een boek mee te pakken. Men moet hier immers ‘ruilen’, of wellicht zoals bij een echte bibliotheek het boek na verloop van tijd weer terugbrengen. Een lastige belofte voor de reiziger die niet kan garanderen ooit nog eens opnieuw in deze contreien te zullen vertoeven.