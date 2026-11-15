Het onuitstaanbare gewauwel van de VVD Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 800 keer bekeken • Bewaren

"Yesilgöz waarschuwt dat duizenden miljonairs Nederland verlaten via nareis op nareis", zo kopte de satyrische website De Speld een paar dagen geleden raak. Misschien dat duizenden miljonairs nu via nareis op nareis de VVD verlaten, maar verder is het bij de emigratiekantoren - op het populaire tv-programma 'Ik vertrek' afgaand - vooral druk met mensen die in een aftandse boerderij in Frankrijk een B&B willen beginnen. Dat zie ik de klandizie van Harry Mens in hun kapitale villa's in Cannes en elders aan de Côte d'Azur nog niet doen. Misschien dat Harry Mens zelf vertrekt, maar dat lijkt mij dan geen verlies voor Nederland.

Zelden is de laatste jaren de tv-kijker met zulk onuitstaanbaar gewauwel geconfronteerd als dezer dagen met de georkestreerde en speciaal net op tijd voor het Achtuurjournaal uitgevente pseudo-boosheid van Defensieminister Dilan Yesilgöz, bij wie het ware krijgsvuur pas gaat branden als de fooienpot van miljonairs voor de ballenjongen op de Gooise golfbaan met een paar tientjes (!) extra belasting per jaar in gevaar wordt gebracht.

Want om zo'n gigantisch bedrag - dat de VVD gretig in veelvoud op de inkomsten van anderen kort als het mensen in de WIA of WAO betreft - gaat het gemiddeld als U slechts tweemiljoen op Uw bankrekening heeft staan. Ja, indien U in de struikroverscategorie-Donald Trump valt, wordt het wat meer.

En beluister in dat licht slechts de hysterische taal - een ander woord is er niet voor - die Yesilgöz uitsloeg, toen ze met het akkoord van D66 en CDA met PRO en Volt werd geconfronteerd, dat bovendien nog een vergaande afzwakking inhield van het oorspronkelijke voorstel dat nog veel meer rechtvaardigheid beoogde. Het was slecht voor ondernemers en het vestigingsklimaat, en bracht niet alleen de economische groei, maar zelfs de stabiliteit van Nederland in gevaar. Later kakelde ze op hoge toon dat er een 'fundamentele reset' nodig was van het kabinet, en wel door dit met extreem-rechtse partijen uit te breiden.

Weet U wat vooral de stabiliteit van Nederland in gevaar brengt? Juist dat. De AIVD waarschuwde voor de normalisering van fascistoïde gedachtegoed na de Malieveldrellen, waarvan Eelco Heinen hardnekkig de politieke portee bleef ontkennen. En weet U wat vooral slecht is voor het investeringsklimaat? Politieke onrust. Ondernemers willen bij investeringen vooral weten waar ze aan toe zijn.

Dus misschien dat de VVD dan eens even naar zichzelf kan kijken. 2023: kabinet-Rutte IV door de VVD opgeblazen op basis van de nareis-op-nareis-leugen van Yesilgöz. 2024: formatie van het superstabiele kabinet-Schoof als gevolg van rechts VVD-gedram, dat dan ook binnen een jaar valt. 2025: de VVD sluit PRO bij voorbaat uit, wat stabiele meerderheden onmogelijk maakt. 2026: de VVD dwingt zo een minderheidskabinet af en brengt dit een half jaar later vanwege een paar tientjes extra miljonairsbelasting zelf weer aan het wankelen.

VVD-fractieleider Brekelmans orakelde donderdagavond onthutst dat hij de uitkomst 'ontluisterend' vond. Maar wat vooral ontluisterend is, is het opereren van zijn eigen partij het afgelopen jaar. En als iets een 'fundamentele reset' nodig heeft, dan wel, zoals Laurens Dassen van Volt constateerde, de VVD zelf. Die eis tot een reset van het kabinet, zo voegde Dassen er ook nog aan toe, is "nogal wat uit de mond van een partij die politieke chantage tot trademark verheven heeft".

Het akkoord met PRO en Volt zou achter de rug van de VVD om zijn gesloten. Punt was: de VVD wilde per se niet meepraten en had tegelijk zelf geen alternatief, omdat haar favoriete Veluwse triokongsi absurde eisen stelde. Henri Bontenbal durfde daarop terecht niet op Brekelmans' casinopolitiek te bouwen; op succes met diens chantagetruc om, als er in de Tweede Kamer met JA21 over rechts een belastingdeal werd gesloten, PRO dan in de Eerste Kamer wel vóór 'moet' stemmen om de belastingdienst niet in problemen te brengen.

Het verwijt van achterbaksheid kan de VVD vooral op zichzelf betrekken. Op Mariëtte Paul, die één dag na de verkiezingen de afgesproken verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor uitgebuite buitenlandse gastarbeiders bij het grofvuil zette. Op Yesilgöz, die in haar tomeloze geldingsdrang inzake Oekraïne haar eerst aangewezen collega, de minister van Buitenlandse Zaken, passeerde. Op Eelco Heinen, die buiten zijn staatssecretaris om een al door de Kamer goedgekeurd vermogensbelastingplan torpedeerde en met dreigementen jegens de coalitiepartner een VVD-versie afdwong. En de afgelopen weken begon Heinen ook vrolijk in zijn eentje met de xenofobe extremist Gidi Markuszower te onderhandelen. Al in het Interbellum vond een deel van de rijke burgerij de eigen centen belangrijker dan de rechtstaat en hielp zo fascisten aan de macht.

Ook iets anders is bij de huidige VVD onthutsend. Jarenlang ging zij er prat op zuinig met de staatskas om te springen en voor elke uitgave dekking, en voor elk verlies aan inkomsten bezuiniging te eisen. Nu de kosten voor Heinens miljarden verslindende fêteren van grootaandeelhouders niet op hardwerkende Nederlanders verhaald kon worden, is hij plots bereid de tekorten op te laten lopen. Bij het aflopen van de maximale 30-jaarstermijn voor de hypotheekrenteaftrek dreigt in 2031 een chaos voor de fiscus, maar pijnlijke maatregelen worden doorgeschoven naar het volgende kabinet. Wie dan leeft, die dan zorgt.

Liever een lege staatskas dan een lagere bankrekening voor de eigen achterban. Mochten nu plots indachtig De Speld inderdaad massaal de miljonairs verkassen, dan helpt dat bovendien bij de woningnood. In één Gooise megavilla passen moeiteloos tien vluchtelingengezinnen. Ik weet niet of Yesilgöz zelf tot de doelgroep behoort, maar als zij na alle vluchtende miljonairs ook zelf Den Haag wil verlaten, dan hoeft dat niet als nareis op nareis. Dat kan ook nu meteen.