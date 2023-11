Het onrecht van de WIA blootgelegd door Zembla

Ieder jaar krijgen tienduizenden mensen met de WIA te maken, de wet waar je in terechtkomt als je arbeidsongeschikt raakt. Maar deze wet blijkt onrechtvaardig voor mensen met een laag salaris. Hoe dat kan, legt Zembla je uit in een nieuwe video op hun YouTube-kanaal.

Als je tijdens je carrière arbeidsongeschikt raakt, kan je een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen. Verdien je veel? Dan krijg je waarschijnlijk een uitkering. Maar werk je parttime of heb je een laag salaris? Dan krijg je hoogstwaarschijnlijk geen cent. De onderzoeksjournalisten van Zembla ontdekten dat de WIA voor iemand met een lager inkomen veel nadeliger uitpakt dan voor iemand met een hoger inkomen, terwijl ze allebei even ziek zijn.

Zo raakte Marieke arbeidsongeschikt toen ze long covid kreeg als zorgmedewerker, maar kreeg ze geen WIA-uitkering. En Marieke is niet de enige die hierdoor in de problemen raakt: meer mensen in Nederland krijgen met het onrecht van de WIA te maken en hebben moeite met rondkomen. Hoe onrechtvaardig het systeem is, legt Zembla je uit in deze video.