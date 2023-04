Het ongelooflijke blijkt toch waar in het nieuwste Pentagon-schandaal Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 265 keer bekeken • bewaren

Een paar dagen terug plaatste ik op deze site een stukje waarin ik het sterke vermoeden uit sprak dat de gelekte documenten uit het Pentagon desinformatie waren uit de Russische hoek. De werkelijkheid blijkt weer eens krankzinniger dan een mens zich kan voorstellen. De documenten zijn echt. Ze vielen in handen van de 21-jarige Jack Teixeira, lid van de Nationale Garde in de staat Massachusetts. Hij deelde ze met vrienden uit een chatgroep die eigenlijk was bedoeld om videogames te bespreken. Het ging echter steeds meer om andere onderwerpen waaronder oorlogsvoering.

Het was Teixeira er niet om te doen geheime informatie te lekken. Dat gebeurde toch omdat er in de chatgroep Russische deelnemers zaten. Zij plaatsten berichten door op Telegram. The rest is history.

Inmiddels blijkt dat meer dan een miljoen mensen toegang hadden tot de geheime stukken waar Teixeira de hand op legde. De New York Times zocht in het in samenwerking met Bellingcat precies uit. De krant benaderde Teixeira nog vóór de FBI hem met veel vertoon van macht kwam halen. Hij kan beter een advocaat nemen, zei zijn stiefvader.

Meer dan een miljoen mensen die vanwege hun baantje toegang hebben tot geheime documenten vol informatie, die de positie van Oekraïne en het Westen zeer kunnen schaden en bovendien duidelijk maken in welke bevriende en minder bevriende landen de CIA waar en bij wie meekijkt.

Er is een zeer dunne lijn tussen oorlog voeren, spionage en spectaculair blunderen. Dat leert ons de geschiedenis. Maar dit gaat wel zeer ver.

De burger slaat de angst om het hart. Je mag alleen maar hopen dat de bolleboffen op het Pentagon er niet in slagen Teixeira tot zondebok te maken in een schandaal waarvoor zij verantwoordelijk zijn, door zo met geheime informatie te strooien. Meer dan een miljoen mensen die er toegang toe hebben…..

Tegelijk blijft de oude stelling geldig: de waarheid is het eerste slachtoffer van de oorlog.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.