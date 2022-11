Het OM seponeert twee aangiftes tegen verdachte in The Voice-schandaal

Het Openbaar Ministerie heeft onvoldoende bewijs gevonden voor twee aangiften van grensoverschrijdend gedrag bij het RTL-programma The Voice. De verdachte zal niet vervolgd worden. De andere drie strafrechtelijke onderzoeken lopen nog.

Twee personen deden afzonderlijk van elkaar aangifte tegen, volgens het AD Martijn N., een regisseur van het programma. De ene aangifte gaat over onzedelijke betasting en de andere over een zoen op de mond. Omdat er onvoldoende bewijs is, wordt de zaak geseponeerd 'na zorgvuldige bestudering van het onderzoeksdossier en intern overleg', aldus het OM.