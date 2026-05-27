Het Offerfeest gaat uiteindelijk niet alleen over offeren van een schaap of lammetje Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten

Ahmed Marcouch Burgemeester van Arnhem Persoon volgen

Lieve mensen,

Terwijl het Offerfeest nadert, zie ik steeds meer gezinnen worstelen. Mensen die nauwelijks rondkomen, maar toch de druk voelen om een schaap te kopen dat inmiddels vijf- of zeshonderd euro kost. Een religieuze traditie die draait om soberheid, delen en compassie dreigt soms gevangen te raken tussen commercie, sociale verwachtingen en status.

Tegelijkertijd mogen we ook eerlijk kijken naar het welzijn van dieren. Hoe wij omgaan met dieren zegt iets over onze beschaving én over onze spiritualiteit. De Profeet Mohammed ﷺ zei: “Allah heeft voorschreven dat alles met zorgvuldigheid en barmhartigheid gebeurt.” Ook tegenover dieren is respect, zorgvuldigheid en het voorkomen van onnodig leed een religieuze opdracht.

De Koran herinnert ons aan de ware essentie van het offer: “Noch hun vlees, noch hun bloed bereikt Allah, maar het is jullie godsvrucht die Hem bereikt.” Soerato Al-Hadjj (22:37) Juist in een wereld vol oorlog, honger en onzekerheid van Gaza tot Soedan en vele andere vergeten oorlogen, krijgen die woorden extra betekenis. Want wat is de waarde van een ritueel als wij de pijn van anderen niet meer zien?

De Profeet ﷺ zei ook: “Wees barmhartig voor wie op aarde zijn, dan zal Degene in de hemel barmhartig zijn voor jullie.” Misschien vraagt deze tijd daarom om meer bezinning. Minder uiterlijk vertoon, minder verspilling en minder sociale druk. Meer solidariteit, meer eenvoud en meer aandacht voor mensen die niets hebben.

En misschien is het goed om te benoemen dat velen vandaag al bewust kiezen voor een andere diervriendelijke en duurzamer invulling: door het geld van een offergave te schenken aan behoeftige families, aan mensen in oorlogsgebieden, aan voedselhulp of aan kinderen die zonder veiligheid en toekomst opgroeien. Ook daarin leeft de geest van opoffering, barmhartigheid en verantwoordelijkheid voort.

Het Offerfeest gaat uiteindelijk niet alleen over offeren van een schaap of lammetje maar over wat wij bereid zijn te delen van ons bezit, onze aandacht en onze menselijkheid.

Ik wens alle moslims in Nederland en wereldwijd een gezegend Offerfeest toe. Moge het dagen zijn van blijdschap, vrede, compassie, waardigheid en verbondenheid. En moge onze gebeden uitgaan naar allen die leven onder oorlog, armoede en onrecht

