Het Nord Stream pijpleidingmysterie Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 131 keer bekeken • bewaren

Nico schrijft een serie over oorlog. Dit is aflevering 21.

Bij een oorlog vervagen de normen. Wat je in normale situaties vaak niet goed vindt, zie je bij een oorlog door de vingers. Een mooi voorbeeld is het bericht dat Oekraïne achter de explosie van de Nord Stream-pijpleiding zou zitten. Tegenstanders van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne weten al dat dat bericht klopt. Een minister van Defensie die met dit nieuws in zijn maag zit koopt tijd door in de talkshow ‘Bar Laat’ te zeggen dat hij het onderzoek naar dat vermoeden wil afwachten.

Wat is er al wel bekend? Ik begin mijn zoektocht op de site van VRT-nieuws. De Belgen staan bekend om hun goede buitenlandse berichtgeving. Tot nu toe weten we dat de pijpleidingen van Nord Stream, die door de Oostzee lopen en gas van Rusland naar Duitsland transporteren, op 26 september 2022 door een onderwaterexplosie onherstelbaar werden beschadigd. De pijpleidingen bevatten 778 miljoen kubieke meter aardgas.

Na onenigheden over de oorlog, aldus de VRT, werd de gaskraan dichtgedraaid. Voor de oorlog met Oekraïne kwam zo’n 25 procent van de Nederlandse gasimport uit Rusland. We halen volgens internetbronnen nog wel steeds lekker opportunistisch vloeibaar gas (LNG) uit Rusland. Dat sanctiebeleid stelt dus ook op dit punt niet erg veel voor.

Kort na de explosie van de pijpleiding werd direct met de vinger naar Rusland gewezen. In tweede instantie kwam in het nieuws dat Amerika en Oekraïne erachter zouden kunnen zitten. Rusland en Oekraïne hebben lange tijd elke vorm van betrokkenheid ontkend. Van recente datum zijn de berichten over de rol die Oekraïense militairen bij de aanslag op de Nord Stream hebben gespeeld.

De kranten staan vol van sappige geruchten over de pijpleidingexplosie. ‘Nord Stream-saboteur lijkt Oekraïense duikinstructeur’ beweert het AD. (15/8/24) De NRC (17/8/24) citeert MIVD-kenner Bob de Graaff die zegt dat ex-defensieminister Kajsa Ollongren waarschijnlijk van het sabotageplan op de hoogte was. En The Wall Street Journal weet volgens de Volkskrant (16/8/24) dat president Zelensky toestemming gaf voor het opblazen van de gaspijpleidingen. De explosie wordt gezien als een van de grootste mysteries van de Russisch-Oekraïense oorlog.

Onder normale omstandigheden zou deze affaire voor veel betrokkenen zware consequenties kunnen hebben. Toch voorspel ik dat het onderzoek naar de waarheid lang zal gaan duren en dat met de uitkomst weinig gedaan zal worden. Domweg omdat de Westerse wereld er te veel belang bij heeft om deze oorlog van Rusland te winnen. Ook al zal dat niet gaan lukken.