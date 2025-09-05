Het Noorden laat zich niet meer afschepen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 293 keer bekeken • bewaren

Jaap Stalenburg Statenlid PvdA Fryslân en sportjournalist Persoon volgen

Mensen in het Noorden willen niet langer het afvoerputje zijn van Haagse bezuinigingsdrift.

Donderdagavond presenteerde Frans Timmermans in Leeuwarden het Pact voor het Noorden. Geen loze beloftes, maar doorgerekende plannen die eindelijk recht doen aan Friesland, Groningen en Drenthe. Terwijl VVD, BBB en NSC blijven steken in holle retoriek, ligt er nu een concreet alternatief op tafel.

Wie in Leeuwarden, Delfzijl of Hoogeveen naar de huisarts wil, weet hoe wrang de realiteit in het Noorden is. Tienduizenden mensen hebben geen vaste huisarts, streekziekenhuizen dreigen te verdwijnen en jongeren zien zich gedwongen hun dorp te verlaten omdat er simpelweg geen betaalbare woning is. Ondertussen verdwijnen buslijnen, worden mbo-scholen uitgekleed en wordt er nog steeds getreuzeld met het aanpakken van de gasellende.

En steeds weer horen we hetzelfde verhaal uit Den Haag: beloftes zonder daden, mooie woorden zonder investeringen. VVD, BBB en NSC claimden “het Noorden” op de kaart te zetten, maar hun eerste daden zijn het wegsnijden van OV-budgetten, het plunderen van het geld voor de Lelylijn en het negeren van de ongelijkheid in Groningen. Daarmee wordt opnieuw bevestigd wat veel inwoners al langer voelen: het vertrouwen in de politiek is stelselmatig beschaamd.

Het Pact voor het Noorden van GroenLinks-PvdA zet daar iets tegenover. Het is niet de volgende belofte, maar een pakket van doorgerekende maatregelen die aantoonbaar verschil maken:

- Investeringen in de Lelylijn en Nedersaksenlijn, met tienduizenden extra woningen langs de route.

- Volwaardige streekziekenhuizen en ondersteuning van jonge huisartsen zodat zorg bereikbaar blijft.

- Einde aan de Haagse kaalslag in het mbo en erkenning van de Rijksuniversiteit Groningen als kenniscentrum van het Noorden.

- Versnelde afbouw van alle gasvelden en een totaalaanpak voor schade en versterking.

Deze plannen zijn niet zomaar slogans, maar financieel onderbouwde keuzes. Ze laten zien dat investeren in het Noorden niet alleen kan, maar ook rendeert.

Het gaat hier niet om symboliek. Het gaat om vertrouwen. Mensen in het Noorden willen niet langer het afvoerputje zijn van Haagse bezuinigingsdrift, maar recht op dezelfde basisvoorzieningen als in de Randstad. Een bus die wél rijdt. Een dokter die wél tijd heeft. Een dak boven je hoofd, in de stad of het dorp waar je wortels liggen.

De keuze is nu aan Den Haag. Blijft het bij de holle retoriek van VVD, BBB en NSC? Of kiezen we voor concrete, betaalde plannen die laten zien dat de inwoners van Friesland, Groningen en Drenthe er net zo toe doen als die van Amsterdam en Den Haag?