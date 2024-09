Het nieuwe radiospotje van de agrolobby is een pijnlijke misser Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 390 keer bekeken • bewaren

Robyn Pees Jurist en beleidsmedewerker bij Dier&Recht

De gedachte dat een meisje in een opnamestudio heeft uitgesproken dat ze 'mals' smaakt, is op z’n zachtst gezegd ongemakkelijk.

De nieuwste campagne van de agrolobby slaat de plank flink mis: een radiospot waarin een kinderstem enthousiast vertelt hoe graag zij op jouw barbecue belandt. "Rara, wat ben ik," begint het spotje, "ik ben een graag geziene gast op jouw barbecue, ik ben gezond en smaak mals."

Even stilstaan bij dit beeld: er is een communicatiebureau geweest dat bedacht heeft dat het een goed idee is om een kind de stem van een stuk vlees op een barbecue te laten vertolken. De gedachte dat een meisje in een opnamestudio heeft uitgesproken dat ze 'mals' smaakt, is op z’n zachtst gezegd ongemakkelijk.

Het is moeilijk te geloven dat deze campagne bedoeld is om consumenten serieus te informeren. Is dit het stemmetje van een lammetje of biggetje dat dolenthousiast is om geroosterd te worden? Of werd gekozen voor een kinderstem omdat de meeste dieren nog niet volwassen zijn als ze worden geslacht?

De radiospot leidt ons naar de website geefboerentoekomst.nl, waar de toekomst van Nederlandse boeren wordt vergeleken met die van bedreigde diersoorten als zeeschildpadden, gorilla's en reuzenpanda's. De boodschap: de Nederlandse boer zou net zo kwetsbaar zijn. En niet alleen boeren, maar ook onze “Nederlandse Big Five”—het ei, melk, vlees, wortels en aardappels—staan volgens de website op het punt van uitsterven.

Het is dezelfde smakeloze strategie die we eerder zagen bij de “Nederland draait op zuivel” campagne, met het absurdistische campagnebeeld van een luchtballon in de vorm van een opgeblazen uier. Net als toen probeert de industrie ons met kinderachtige eenvoud en nostalgie in slaap te sussen, alsof we vergeten dat achter deze vrolijke façade een wereld schuilgaat vol milieuschade, dierenleed en gezondheidsproblemen.

Deze nieuwe campagne probeert ons wijs te maken dat we door meer vlees en zuivel te consumeren, de toekomst van Nederland veiligstellen. In werkelijkheid beschermen we enkel de winstmarges van de industrie, niet de planeet, onze gezondheid, of het welzijn van dieren.

Het is belangrijk om kritisch te blijven en door de rookgordijnen van dit soort campagnes heen te kijken. De vlees- en zuivelindustrie is verre van duurzaam, en dit soort campagnes lijken vooral gericht op het verdraaien van die werkelijkheid.