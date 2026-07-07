Het nieuwe normaal van de klimaatcrisis: vluchten voor de zon Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • 5851 keer bekeken • Bewaren

Terwijl vóór het uitbreken van de door fossiele energie veroorzaakte klimaatcrisis vakantiegangers vooral de zon opzochten, is er nu sprake van vluchten voor de hitte. Zoals een Ierse familie met drie kleine kinderen die het Franse Bretagne als bestemming had gekozen omdat het daar normaal gesproken koeler is dan elders in het vakantieland. Maar ‘normaal’ is een van de eerste slachtoffers van de klimaatcrisis. De temperatuur steeg naar 41 graden en niets hielp meer tegen de hitte. Het zwembad werd warm, de ventilatoren hadden geen effect meer en de kinderen kregen last van de hoge temperaturen. Het gezin besloot de vakantie, waar lang voor gespaard was, voortijdig af te breken. In de Ierse krant Journal verklaart de vader wat hem het meest verraste:

“Wat me het meest opviel, was niet zozeer de temperatuur zelf, maar de snelheid waarmee het dagelijks leven begon af te brokkelen. Na twee dagen met temperaturen boven de 40 graden leek een onheilspellende herfst te zijn aangebroken: bloeiende planten begonnen te verdorren, gewassen raakten uitgeput op de velden en de bladeren vielen al van de bomen. (…) Onze moeilijke familievakantie was voor veel anderen in Frankrijk een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid met verwoestende gevolgen: scholen sloten, ziekenhuizen raakten overbelast en het aantal sterfgevallen en verdrinkingen als gevolg van de hitte nam toe.”

Het is niet alleen de felle zon overdag die de gezondheid schaadt. The Guardian meldt op basis van een enquête dat bijna de helft van de ondervraagden minstens drie uur slaap per nacht verloren door de hitte. Te weinig slaap heeft een slechte invloed op onder meer de gezondheid en het welzijn.

Dr. Laurence Wainwright van de Universiteit van Oxford zei dat de slaap negatief wordt beïnvloed tijdens hittegolven: "Tijdens 'tropische nachten' – waarbij de temperatuur niet onder de 20 graden Celsius komt – is een goede nachtrust voor de meeste mensen vrijwel onmogelijk. De gevolgen zijn aanzienlijk: een daling van de werkprestaties, een toename van ongevallen, lagere schoolresultaten en een achteruitgang van de geestelijke gezondheid."

De ondraaglijke zomerhitte die volgens de vooruitzichten alleen maar zal toenemen, omdat politici uit angst voor de kiezers en fossiele energiereuzen geen ingrijpende klimaatmaatregelen durfden nemen, betekent het einde van de traditionele zomervakantie naar het zuiden. Reizigers gaan nu al vaker in voor- en najaar op vakantie, of verplaatsen hun bestemming naar Scandinavië, meldt De Morgen:

Meer boekingen naar het noorden en vaker naar de zon buiten de snikhete zomermaanden. Volgens toerismeprofessor Jan Van der Borg (KU Leuven) zijn het tekenen aan de wand dat er toch iets aan het verschuiven is. "Die omwenteling zie je niet alleen in de keuze voor een bestemming, maar ook het tijdstip van de reis", zegt Van der Borg. "De populaire vakantielanden in het zuiden van Europa worden op termijn zo warm tijdens de zomer dat het er niet langer aangenaam vertoeven is."

RTL Nieuws waarschuwt ondertussen voor een nieuwe hittegolf voor Nederland, de derde al dit jaar.

Het is pas vier dagen geleden dat de vorige regionale hittegolf in ons land tot een einde kwam. Op donderdag 2 juli werd het nergens in Nederland warmer dan 25 graden, waardoor de uitzonderlijk lange juni-hittegolf, die zestien dagen duurde, voorbij was.

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