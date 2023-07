Het nieuwe normaal in Nederland: asielzoekers die buiten moeten slapen

24 jul. 2023 - 15:27

Ervan uitgaande dat deze vluchtelingen uit de meest uiteenlopende verschrikkelijke gebieden komen (en diverse veilige landen zijn doorgereisd), is het helemaal niet vreemd om in de zomer in de buitenlucht (tenten) te worden opgevangen. Alles beter dan slapen in een oorlogsgebied nietwaar? Er is niet voor elke vluchteling een hotel, cruiseschip, woning - dat snapt iedereen nu toch wel?