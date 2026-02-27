'Het nieuwe kabinet wil jouw demonstratierecht inperken, op basis van hun onderbuik'

Deze week in Radio BOOS behandelen Tim en Marije de plannen van het nieuwe kabinet. In het regeerakkoord staat namelijk een paragraaf dat de moeite waard is om even onder de loep te leggen. En dat gaat over nieuwe inperkende maatregelen voor jouw demonstratierecht. Onnodig en zorgwekkend, zeggen experts. Echter, het feit dat we een minderheidskabinet hebben biedt kansen om hiervoor te gaan liggen, maar de schone taak is dan wel aan GroenLinks-PvdA, de grootste partij van de oppositie, om hier een breekpunt van te maken in de onderhandelingen. Zijn zij daartoe bereid? BOOS vroeg het en ontving een boeiend appje van de woordvoerder.