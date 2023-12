Het nieuwe Europese asielplan leidt tot een rijtje Gaza’s aan de rand van de Unie Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 310 keer bekeken • bewaren

De Europese politiek is voor een belangrijk deel in zijn nopjes want net voor kerstmis lijkt er een nieuwe overeenkomst tot stand te komen over de afvang van asielzoekers. Premier Rutte tweette:

Met ingang van 2026 wordt er in grote interneringskampen aan de grenzen van de EU een eerste schifting gemaakt tussen kansarme en kansrijke asielzoekers. Eerstgenoemden worden opgesloten in grote interneringskampen waar zij binnen negen maanden de procedure moeten doorlopen die waarschijnlijk tot een uitzettingsbevel zal leiden. Daarna blijven de meesten geïnterneerd want de thuislanden – voormalige Europese koloniën – werken niet mee aan terugzending. Laat die Europeanen hun eigen shit oplossen, is daar de gedachte. Bovendien vormen de overmakingen van emigranten – ook de illegalen – bij elkaar een veel hoger bedrag dan de schamele ontwikkelingshulp oplevert. Die wordt door de hypocriete Europeanen ook nog met allerlei voorwaarden en controlemechanismes omgeven. Nee, daarvan valt niets te verwachten. Daar hebben Rutte, Meloni en Von der Leyen pas nog een aanschouwelijk voorbeeld gekregen in Tunis.

Economische sancties dan? Het voorbeeld van Rusland laat zien dat Europa wat dat betreft een leeuw zonder klauwen is. Bovendien staat China klaar met mooie aanbiedingen van spoorwegen en mijnen.

Nee, dat wordt niks.

Volgens de Europese Raad zijn in 2023 tot nog toe 255332 personen op irreguliere wijze in de Unie aangekomen. Dat wil zeggen: ze zijn te dicht bij de kust van een lidstaat uit de Middellandse Zee gevist of ergens door de bossen de grens overgeslopen. De kern van de zaak blijft namelijk onveranderd: je mag alleen asiel aanvragen op het grondgebied van de Europese Unie en niet daarbuiten.

Het zal er in de praktijk wel op neerkomen dat vooral in Spanje, Italië en Griekenland Gaza-achtige steden ontstaan waarin naast nieuw aangekomen kanslozen ook de onuitzetbaren worden vastgezet. Als het nieuwe systeem in 2026 wordt ingevoerd, dan hebben die Europese Gaza’s in het volgende decennium al honderdduizenden inwoners. Ze zullen omringd zijn door hekken en muren. Militairen – uit alle lidstaten vanwege de solidariteit – houden de wacht. Ook binnen patrouilleren er gewapende wachten tenzij men er een soort Zuid-Amerikaanse gevangenis van wil maken waar binnen de muren criminele netwerken een schrikbewind uitoefenen.

Het is de bedoeling dat de kansrijke asielzoekers eerlijk over de lidstaten worden verdeeld. Hoe dit in zijn werk gaat, is onduidelijk. Uit de persinformatie die de Europese Raad verspreidde, zou je kunnen afleiden dat asielzoekers nog steeds asiel moeten aanvragen in de eerste lidstaat van aankomst behalve in situaties van force majeure.

Wel is vastgesteld dat landen hun verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers kunnen afkopen voor €20.000 de neus. Een minder grove manier om deze onbeschofte maatregel te definiëren bestaat niet. Dit nieuws zal de constructeurs van het nieuwe extreemrechtse kabinet ongetwijfeld met vreugde vervullen want op die manier kunnen ze van de asielzoekers afkomen. Extra goed nieuws: het telt ook mee als je meewerkt aan de inrichting van de interneringskampen en de schiftingsprocedures.

Het is volstrekt onduidelijk waar de asielzoekers wier aankomst is afgekocht, dán heen moeten.

Je hoeft geen kandidaat voor de Nobelprijs te zijn om in te zien dat van deze hervormingen niets terecht komt. Zo ja, dan wordt het gegarandeerd een gigantische puinhoop waarbij de huidige situatie verbleekt. Dáar zit onze steeds meer door vijanden omgeven Unie op te wachten. God nog aan toe.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.