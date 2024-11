Het Nederlandse leiderschap Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 387 keer bekeken • bewaren

Laten we nu, anno november 2024, eens een blik werpen op het Nederlandse leiderschap. Je hebt natuurlijk de koning, die zit er ongemerkt alweer bijna twaalf jaar, en met het woord 'ongemerkt' heb ik meteen alles gezegd, een sterk begin.

Tot juli was Mark Rutte veertien jaar het onbetwiste opper-aapje op de politieke apenrots, Ruttes probleem blijft echter dat hij een met een teflonlaag uitgevoerd zwart gat is, waar in een duizelingwekkend tempo zijn hele omgeving in verdwijnt.

Uiteindelijk verdwijnt waarschijnlijk de volledige NAVO in secretaris-generaal Mark, dit scenario moeten we binnenkort maar eens apart behandelen, voor nu gaat het erom een beeld te construeren van de huidige toestand op het Haagse apenverblijf.

Ik schrijf dit in de week dat bekend werd dat GroenLinks-PvdA-voorman Frans Timmermans een gastric bypass heeft gehad. Toen ik dit nieuws net met een collega deelde, vroeg deze bezorgd of het afgelopen was met de carrière van Timmermans.

"Welnee", antwoordde ik, "een gastric bypass klinkt ernstig, maar is juist bedoeld om voortaan gezonder door het leven te gaan, een soort maagverkleining waardoor Frans Timmermans binnenkort tot een fitte en slank kiezersmagneet transformeert.”

Hard nodig als je het mij vraagt, ik denk daarbij aan een optreden van Timmerfrans dat ik vorig jaar oktober bijwoonde. Voor een publiek van Groenlinks-PvdA-leden ging hij in gesprek met de tweeëntachtigjarige Amerikaanse senator Bernie Sanders.

Van die avond herinner ik mij de GroenLinks-PvdA-leider zittend op een draaikruk, bekneld tussen twee verchroomde leuningen, terwijl een magere en energieke Bernie met gebalde vuisten de revolutie predikte alsof het de lente van 1968 was.

Oh wacht, voor de zekerheid bekeek ik nog even de videobeelden van bovengenoemd evenement, wanneer ik Frans Timmermans neerzet als corpulente man op een verchroomde draaikruk, moet ik mij natuurlijk wel aan de feiten houden.

Frans zat op een stoel zonder leuningen, kun je nagaan hoe beelden vervormen in je brein, daarover gesproken: volgende week belicht ik het huidige officiële opperhoofd van de Nederlandse politiek, Dickie Dickie Schoof, de absolute miscast van de eeuw.

Een fijn weekend lieve mensen, de Derde Wereldoorlog woedt al jaren dus laat gespeculeer hierover uw humeur niet verpesten, sowieso neemt ons heldhaftige zeevaardersvolk slechts deel aan even Wereldoorlogen, dit is een wetmatigheid.