Het NAVO-territorium en Iran grenzen aan elkaar, hoe kan dat gaan uitpakken? Opinie

Gewoon voor de aardigheid toch maar eens kijken hoe het precies zit met Iran. Het land telt ongeveer 85 miljoen inwoners, die met elkaar beschikken over 1.628.750 vierkante kilometer. Het jaarinkomen per hoofd van de bevolking bedroeg in 2023 $ 4.465,54. Het volkslied heet Soroon-e Jomhoori-e Eslami. Wat zingen ze?

Aan de horizon verschijnt de oostelijke zon,

Het licht in de ogen van hen die in waarheid geloven

In de maand Bahman¹ ligt de almacht van ons geloof

Jouw boodschap, o imam, van onafhankelijkheid en vrijheid

zijn in onze zielen geprent

O martelaren! Jullie krijgskreet echoot in de oren van de tijd,

Voortdurend, aanhoudend en eeuwig:

De Islamitische Republiek Iran!

Ooit is Iran veel groter geweest dan nu. Het tsaristische Rusland knabbelde er grote gebieden in de Kaukasus van af. Daardoor was de Kaspische Zee niet langer een Perzisch meer. Alleen de zuidkust van deze enorme watervlakte behoort nog tot Iran. De noordelijke metropool Bakoe – centrum van oliewinning – is tegenwoordig de hoofdstad van Azerbeidzjan. Een groot deel van de Iraanse bevolking heeft trouwens geen Perzische maar een Azerbeidzjaanse achtergrond. De Islamitische Republiek Iran is een lappendeken van volkeren. De bindende factor is de Sji-itische islam, in ieder geval zo lang de ayatollahs de dienst uitmaken. Perzisch - niet semitisch maar indo-Europees – is de officiële taal. Daardoor voelden de nazi's destijds een zekere verwantschap met deze verre Ariërs.

Het gekortwiekte Iran heeft in het oosten een grens van 596 kilometer met Pakistan, eveneens een islamitische republiek, maar dan wel met eigen atoomwapens. De grens tussen de beide broederstaten wordt gemarkeerd door een betonnen muur van bijna een meter dik en meer dan drie meter hoog. In 2023 is dit gezamenlijke project voltooid. Deze constructie is bedoeld om enige orde te scheppen in dit droge gebied, waar de inwoners al eeuwenlang wel aan God doen maar zeker niet aan gebod. Een buitenstaander is zijn leven niet zeker in dit gebied waar het wilde westen van Pakistan het wilde oosten van Iran ontmoet.

Helemaal aan de andere kant van Iran is er een grens met Turkije, 534 kilometer lang, met ook een muur. Bij de Turks-Iraanse grensplaatsen Gürbulak-Bazargan eindigt de Europese weg E80, die begint in Lissabon. Hier raakt Iran het gebied van de NAVO. Deze maandag benadrukte secretaris-generaal Mark Rutte dat Iran onder geen beding een atoomwapen mocht krijgen. In het zwaar bewaakte Den Haag, waar de escortbureaus thans goede zaken doen, voelt men het misschien niet zo, hoe dicht Iran aanschurkt tegen wat we graag ons Vrije Westen willen noemen. En dat de voornaamste lidstaat van ons militaire bondgenootschap tegen datzelfde Iran een luchtoorlog begonnen is. De op nachtvlinders lijkende B2´s zijn trouwens over Europa, Turkije en Irak naar hun doelen gevlogen. En daarna weer terug.

Iedereen vlast op de komst van Donald Trump, zodat het in Den Haag niet blijft bij the Beast alleen. En waarachtig, hij zal landen ondanks al zijn drukke beslommeringen. We gaan de Haagse belofte doen: vijf procent van onze nationale inkomens voor defensie. Alleen zo kunnen we de vrede bewaren, zeggen ze op de officiële diners en de beurzen van de wapenhandelaren. Ja, het worden historische dagen die de wereld zich nog lang zal heugen.

Donald Trump heeft nog niet om hulp gevraagd maar de afgelopen maanden heeft hij uit Europa aan de lopende band te horen gekregen dat een aanval op één lidstaat er een is op alle. Wat als hij nu zelf een beroep doet op artikel 5, bijvoorbeeld zodra de marine van Iran probeert de golf van Hormuz af te sluiten zodat 20 procent van de mondiale olie- en gasexport vastloopt? Net zoals de NAVO in 2001 werd opgeroepen Amerika te ondersteunen in Afghanistan om Osama Bin Laden en zijn handlangers te verslaan. Die missie duurde tot 2021.

De NAVO-conferentie heeft mooi weer meegebracht. Het klimaat schreeuwt om volle terrassen. Het is een gouden dag. Nog even dansen.

