Het mysterie Marilyn Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 70 keer bekeken • Bewaren

Jan Bart Dieperink Striptekenaar en schrijver Persoon volgen

O blasfemie, o gotspe, maar vooral… o ironie. Ergens eind 2016 bood de Nieuwe Kerk te Amsterdam podium aan Hollywood’s meest goddeloze verschijning: Marilyn Monroe. Helaas niet eens de leeftijd van veertig gehaald maar 90 jaar Marilyn moest gevierd. ‘Omzien naar een iconische vrouw’ was de treffende titel. Want iconisch was ze, en zal ze altijd blijven.

Een doctorandus Media studies van de UvA (Marilyn & American Pop Culture) alsmede een heuse arts/seksuoloog (Marilyn & History of Female Seks) spraken. Bijna alsof niet met Eva maar met Marilyn alle ellende was begonnen.

Meest opmerkelijk hoogtepunt van deze dans rond het platinablonde kalf was echter de ‘exclusieve avond’ voor vrienden van de Nieuwe Kerk, waar zelfs ‘s lands pleitbezorgster voor de vrijmaking van de vrouw en seksuele gelijkschakeling, Hedy d’Ancona (ooit minister van emancipatie), acte de presènce gaf.

Kortom, Hollywood’s oer-sexbom Marilyn die alle anderen (en dat waren er nogal wat in haar jaren) in haar platinablonde schaduw zette, het zinnebeeld van zonde en verleiding, verdrong ruim vier maanden lang de Heilige Geest in het Godshuis en vierde ruim zestig jaar over haar graf nog altijd triomf.

Geen filmster van de vrouwelijke kunne met zo weinig talent en oeuvre wordt nog altijd dermate vereerd. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat een middelmatige actrice al sinds haar vroegtijdige dood zovelen in haar ban houdt?

Natuurlijk werd Marilyn Monroe ook bij leven geadoreerd door de massa maar vooral ná haar dood is er een cultus ontstaan rond haar verschijning die nog elk jaar in volume lijkt toe te nemen. En die verschijning is vrij letterlijk bedoeld.

Haar leven en werk interesseert immers weinigen meer, haar ‘mysterieuze’ dood is hooguit nog voer voor sensatiezoekers, maar waar het om gaat is… die verschijning. (‘Viering van haar vormen’ was wellicht een betere titel geweest voor het eerbetoon in de Nieuwe Kerk maar de vraag is of d’Ancona dan was komen opdagen).

Norma Jean Mortenson met haar lange bruine lokken transformeerde ooit in een platinablonde Hollywoodvamp en houdt sindsdien onze geïntrigeerde blikken vast, wat zeer bijzonder is te noemen voor een gezicht zo dertien-in-een-dozijn als het hare.

Beetje babyvette wangen, licht geloken ogen, dopneusje, volle lippen; op-en-top you’re all American girl-next-door. Verre van allerlei enge ideale-maten en doorgeslagen slankheids-conventies. Een kindvrouwtje bijna, haar gezicht zeker geen ‘gulden snede’ en niet eens die onbereikbare, erotische filmsterren-uitstraling als een Jean Harlow, een Jayne Mansfield, een Jane Russel of een Ava Gardner.

Ze droeg het personage Marilyn Monroe als een zelfgecreëerde maar verstikkende sluier om haar heen en meest opvallend is dat of ze nu en-profile, frontaal, poserend of in ontspannen ‘privé-‘toestand’ werd gefotografeerd, de plaat vrijwel al-tijd raak was. De camera lijkt uitgevonden om dat gezicht honderdduizend keer vast te leggen en, alle navolgers ten spijt, op eenzame hoogte te laten excelleren.

Dat nondescripte gezicht dat inmiddels al een slordige 65 jaar kalender, fotoboek, dekbedovertrek, behang, douchegordijn en koektrommel siert. Nog elk jaar, meestal zo rond de feestdagen, wordt er weer een stortvloed aan Marilyn Monroe-fotoboeken, kalenders etc. uitgebracht om onze onverzadigbare honger naar haar beeltenis te stillen.

Fotografen als Milton Greene maakten haar onsterfelijk (zelfs met eenvoudige snapshots aan de rand van een zwembad) maar de eerste de beste Hollywood studiofotograaf en zelfs de vele paparazzi deden dat ook. Marilyn was ieders muze.

Haar uniciteit is vooral goed te zien in vergelijk met alle actrices, lookalikes en impersonators die haar sinds haar dood gestalte gaven. Ze komen een heel eind. Op onderdelen. Maar de platina-blonde-bimbo-look of de wat vluchtig, onzeker omfloerste stem blijft altijd hangen in een imitatie.

Marilyn Monroe was een personage dat door zichzelf en anderen was gemaakt. Een doodgewone vrouw met een unieke uitstraling; Het resultaat, een legende die helemaal niet kopieerbaar is.

Geen driedimensionale afbeelding lijkt dan ook. Vaak wordt ze naar het huidig, ideale slankbeeld gemodelleerd en verliest daarbij iedere authenticiteit. Er was geen zwanehals, er waren geen geprononceerde jukbeenderen en zeker geen onnatuurlijk gevormde botoxlippen. De grootste frustratie van de de merchandisers moet dan ook zijn dat alleen Marilyn zelf op Marilyn leek, en verder niks of niemand.

Waarin zit ‘m dan toch die betovering, de wereldwijde adoratie en sympathie die haar afbeelding bij man en vrouw nog altijd oproept? 100% sexappeal?

Hoe dan ook; We’ll always love you Norma Jean!