Het Museum van de Jaren Zestig Opinie Vandaag leestijd 5 minuten 172 keer bekeken Bewaren

Manuel Kneepkens Criminoloog / oud-gemeenteraadslid Stadspartij Rotterdam Persoon volgen

De Vondelkerk is in vlammen opgegaan. De kerk is iconisch voor de jaren zestig geworden door “De Huldiging van Gerard Reve” aldaar.

Uit de brand kan mijns inziens iets goeds voortkomen. Hij lijkt me de ideale plek, daar bij het Vondelpark om het Museum voor de Jaren Zestig te stichten. Vanuit dat museum kan namelijk de broodnodige reflectie op onze tijd worden gevoed.

Waarom werd Pim Fortuyn de rechtse provo genoemd? Hoe valt de USA van John en Robert Kennedy – en Martin Luther King! – te rijmen met de huidige van Trump? Het Dolle Mina van toen en het Dolle Mina van nu? En dan heb ik het nog niet eens over de grote rol van de (pop)muziek en de singer-songwriters voor het proces van democratisering, Een proces dat heden wel een oppepper kan gebruiken.

Alvorens het Museum-idee uit te dragen voor een breder publiek, heb ik het eens voorgelegd aan een aantal mensen die mogelijk geïnteresseerd zouden kunnen zijn: museummensen, architecten, journalisten, kunstenaars, kenners van de jaren zestig. Hier volgt een bloemlezing uit hun antwoorden

Dick Pels: Ik ben lang geleden (1948) gedoopt in de Vondelkerk. De brand in de H. Hartkerk gaat mij ter harte. Later kwam ik er enkele malen voor concerten en voorstellingen. Ik aarzel bij je idee voor een 60-er jaren museum, want er gebeurde in die kerk in de loop der tijden zoveel interessante dingen meer.

Anton Korteweg: Ik heb niet zoveel met de zestiger jaren. Sla mijn bundel Het leven deugt er maar op na. Daar staat tegenover dat ik toentertijd foto’s heb genomen van de Reve-huldiging inclusief de Zangeres zonder Naam. Ik stuur ze je toe.

Thom Holterman: Een eerste reactie, die inhoudelijk inhaakt en waaraan je kunt zien dat in mij eenzelfde reflex op de tijd verscheen. WHERE HAVE ALL THE FLOWERS GONE? Ooit gezongen door Marlene Dietrich, maar oorspronkelijk door singer-songwriter Peter Seeger, de maker van het lied. Peter Seeger, hét grote voorbeeld voor de anti-oorlog singer-songwriters van de zestiger jaren: Bob Dylan, Johan Baez, Lennart Cohen en niet te vergeten John Lennon. Of dit alles een Museum van de Jaren Zestig rechtvaardigt? Ik weet het niet! Maar ben er niet tegen.

Yellie Alkema: Gisteren was Jos Otto bij me van de Gevelstenen. Hun hele archief lag in de Vondelkerk!

Herman Coenen: Ja, aan dat museum is behoefte, dringend! Een schrijn voor het kostbare van die jaren! Een graanschuur vol zaden, blijvend kiemkrachtig!

Hendrik Vis: Heel goed idee voor de Boomers! Ik studeerde rechten in Amsterdam van 1967 tot 1972.

Lou de Palingboer

Dam- & Vondelparkslapers

Huub Ooosterhuis

Het Lieverdje, Robert Jasper Grootveld de Rookmagiër

De Beatles en de Stones

Boudewijn de Groot

Geestverruimend middelen & hotpants

Omdat mijn fiets daar stond

Het Huwelijk. Claus eraus!

Piet Nak & Viëtnam

Johnson Molenaar!

De bedscène van John Lennon & Yoko Ono in het Hilton!

Un mer à boire!

Hubert-Jan Henket: Heel goed idee. De kantoren, die erin zaten, zouden ten dele terug moeten komen om bij te dragen aan de exploitatiekosten.

Coen Schimmelpenninck van der Oije: De brand van de Vondelkerk trof mij zeer, ook al omdat ik de kerk goed ken. Je voorstel voor de bestemming van de kerk vind ik heel boeiend. Of je daar een permanente tentoonstelling kunt volhouden is de vraag. Dat zou wellicht een combinatie moeten worden van muziek, voordrachten en alles om het thema heen. Dit zie ik in de bestaande instellingen niet gebeuren. Het lijkt alsof niemand zich afvraagt wat er gebeurt op dit moment en hoe dat een relatie heeft met de jaren zestig. Interessant en zinvol hierop door te gaan.

Wim Pijbes: Hoe leuk ook als idee, ik geef dit geen kans van slagen.

Frans Budé: Wat mij betreft kan men na het weekend meteen aan het werk om dit geweldig goed idee uit te voeren!

Lex van Almelo: Ik heb 11 vrienden gepolst en wacht af. Ik heb nu twee reacties binnen gekregen. Een historicus uit 1956 en een sociaal -geograaf uit 1955. De eerste spreekt van een Boomer-museum, de tweede van een Boomer-actie. Zelf denk ik dat het succes van het museum afhangt van de formule. Boomer lijkt mij op zich geen argument. Maar deze twee critici vrezen, dat daardoor het museum weinig aanloop zal hebben.

Leo van de Wetering: Dag, Manuel, een ludiek idee. Ik zie Reve voor me, maar had het even niet paraat dat het in de Vondelkerk was. Het zou inderdaad in de hoofdstad moeten, een dergelijk museum. Alhoewel ik kind in de jaren zestig, in 1959 geboren op Rotterdam-Zuid, ook dringend aandacht zou willen vragen voor wat elders gebeurde in dat decennium.

Frank van Dijl: Goed idee. Ik heb van de jaren zestig nog een stapel Hitweeks en flink wat goede muziek natuurlijk. Ik maakte toen trouwens zelf ook een gestencild blaadje in Dordt, maar ik was te jong voor een politieke dimensie. Ik vrees, dat ik in positieve zin niet veel voor het idee kan betekenen, het zou te zeer jeugdsentiment worden.

Cor Gout: Helemaal raak. Recent gekeken naar TV0-documentaires over Malcolm X, Martin Luther King en de 10-delige documentaire over Pim Fortuyn. Ik ga nadenken over het Museum van de Jaren Zestig. Dank voor je stuk.

Saskia Moerbeek: Ik merk dat ik wel wat twijfels heb bij een museum over de jaren 60. Voor de meeste mensen in de jaren zestig was toch het vooral gezinsleven-in-rijtjeshuizen. En krijgen we dan voor ieder decennium een museum? En natuurlijk de vraag hoe het gefinancierd zou moeten worden. Kortom, ik weet het niet zo goed. Niet om te ontmoedigen. Ik kan mij voorstellen dat als er een méér uitgewerkt concept ligt, ik er wel enthousiast over kan worden.

Ton Biesemaat: Een leuk idee. In 1970 was ik dertien. Met uitzondering van de popmuziek was mijn ervaring als kind dat die jaren walmden van de spruitjeslucht. Hoewel in Vlaardingen, waar ik woonde, je buitenshuis meer toxische dampen uit Pernis over je heen kreeg. Popmuziek en lange haardracht werden snel opgenomen in de maatschappij, maar verder leek het mij als kinderlijk observator gewoon overgaan tot de orde van de dag. Kun je niet tig tuinkabouters laten plaatsen in de ruïne van de Vondelkerk? En dat Roel van Duijn dan de Nieuwe Oranje Vrijstaat uitroept?

Sjarel Ex: Beste Manuel, ja, Notre Mademoiselle d'Amsterdam! Ze staat hier om de hoek bij de Overtoom. Zo mooi geplaatst in de stad! De favoriet van Cuypers zelf. Een van de weinige kerken waar ik nog echt iets mee heb. Kom ik op je plan, De functie van de kerk is al dertig jaar lang – na een verbouwing aangevuurd door Frits Becht – heel multidisciplinair en multifunctioneel : kantoren, optredens, kerkdiensten, stembureaus. Wij wonen volgens de makelaars hier ter stede zelfs in de Vondelkerkbuurt. Ik denk dat deze voormalige kerk al zozeer gunstig geseculariseerd is, dat iedereen het als clubhol mist. En in het verlengde daarvan, dat de Provo's hun heil moeten zoeken in de bestaande musea. Na 65 jaar heb je best kans dat het Rijksmuseum daartoe actie onderneemt, als was het maar in de nieuwe afdeling in Eindhoven.

En als klap op de vuurpijl in de Vondelstraat: