Het monster in de bek kijken

In de derde editie van Joop NL, de wekelijkse nieuwsbrief van Joop, gaat het onder meer over het merkwaardige verschijnsel dat het gevaar wel dreigt maar toch niet echt gevoeld wordt. Ja, de burgers worden opgeroepen noodpakketten aan te leggen maar waarom precies blijft onbesproken. Voor de gevolgen van de klimaatcrisis? We hebben een regeringscoalitie die de bestrijding daarvan juist wil afbouwen. Voor een oorlog? De (ultra)rechtse meerderheid in de Tweede Kamer keert zich juist tegen een sterk Europa. Je kunt wel raden wie daar blij mee is.