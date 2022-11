Het moment waarop een chimpansee haar pasgeboren baby na twee angstige dagen terugkrijgt

De hereniging van een pasgeboren chimpansee met zijn moeder is vastgelegd door de dierentuin van Kansas, in de Verenigde Staten. De moeder moest haar pasgeboren zoon twee dagen missen nadat er complicaties waren opgetreden bij de geboorte.

Dinsdag kwam de baby chimpansee via een keizersnede ter wereld en ademde niet. Omdat de verzorgers vreesden dat hij het niet zou redden, werd hij direct naar het ziekenhuis gebracht. Op de video is te zien hoe de moeder het verblijf binnenkomt, waar haar baby in een deken gewikkeld ligt. Ze lijkt niet direct te beseffen wat er in het pakketje zit, tot er een klein armpje de lucht in gaat.