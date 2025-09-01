Het moment nadert dat de misdadige staat Israël zal moeten verdwijnen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 249 keer bekeken • bewaren

Giep Hagoort Hoogleraar kunst en economie (UU/ HKU)

Tijdens mijn studententijd heb ik met mijn lief een hele leerzame periode doorgebracht in de socialistische Kibboets Nir Yitzhak in Israël, dicht tegen de grens van Gaza aan. We leerden de nieuwe staat kennen en kregen ruimte om onze kritische vragen te stellen. Over het samenleven met de Palestijnen, de Druzen en de Bedoeïen waarmee we samenwerkten, op het land, in de keuken en in het kinderhuis. Na deze rijke ervaring wilden we onze blik verbreden en ondernamen we (lift)vakanties naar onder meer de Arabische landen Egypte en Algerije.

De genocidale oorlog die Israël momenteel tegen de Palestijnen voert onder leiding van de regering Netanyahu brengt mij tot een vraag die ik tot voor kort voor mijzelf onmogelijk achtte. Als deze oorlog niet gestopt wordt, is er dan nog wel plaats voor de staat Israël in het Midden-Oosten?

Het is niet dezelfde gedachte die schrijver Arnon Grunberg in de Humo van 25 april 2024 formuleerde dat de door hem genoemde pariastaat-in-wording Israël zou moeten uitkijken naar een regio (bijvoorbeeld in Europa) waar een niet-bedreigende omgeving gevonden kan worden. Mijn vraag hangt nadrukkelijk samen met het misdadige karakter van de oorlogsvoering met een verschrikkelijk aantal van ruim 60.000 Palestijnse doden (vermoedelijk ligt het aantal hoger).

De aanvankelijke twijfel of ik mijn vraag wel publiekelijk moet formuleren verdween gaandeweg door de volgens internationaal recht verboden annexatie van de Westbank en de daarin met geweld gevestigde, illegale nederzettingen van Joodse kolonisten.

Hoe zie ik dat voor me: de ontmanteling van de staat Israël? Het gebied van Israël en de bezette gebieden onderbrengen in een VN veilige zone waarvan het bestuur door diezelfde VN wordt samengesteld, is een mogelijkheid. De inwoners van Israël de mogelijkheid bieden te emigreren naar landen die hun grenzen hiertoe openstellen, is ook een optie. Vredesgroepen die zijn samengesteld uit Israëlische bewoners en de Palestijnse bevolking die gezamenlijk gaan werken aan een gemeenschappelijke staat, is ook een mogelijkheid. Deze derde mogelijkheid kan internationaal gefaciliteerd worden (en verdient mijn persoonlijke voorkeur omdat wij als wereldburger deze optie actief kunnen ondersteunen).

Iedereen die mijn vraag over een mogelijke non-aanwezigheid van de staat Israël in het Midden-Oosten zeer onjuist vindt, roep ik op de druk op de regering Netanyahu sterk op te voeren. Als deze verschrikkelijke oorlog vandaag gestopt wordt, is mijn vraag morgen totaal ongepast.

Meer over: opinie , israël , genocide , oorlogsmisdaden