Het moderne kamperen

1 aug. 2022 - 16:07

Erg herkenbaar. Wij hebben deze ontwikkeling vrijwel geheel doorgemaakt. Eerst met een sheltertje naar de Noordkaap en later een oppompbare tent. Aanvankelijk geen elektriciteit, maar de koelkast deed ook z'n intrede. De stap naar caravan of camper hebben we nooit gemaakt. Tegenwoordige kampeerders willen ook Wifi en oplaadplekken voor de ev.