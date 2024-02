Het ministerie van VWS zit in extreem zwaar weer

In korte tijd zijn er in de media uiterst alarmerende berichten verschenen over de huidige situatie bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zo is al jaren bekend dat de Algemene Rekenkamer haar zorgen heeft uitgesproken over het financieel beheer van VWS. Met als laatste wapenfeit dat voor het derde jaar op rij voornoemd beheer als ernstig onvolkomen is beoordeeld. In lekentaal; een ware financiële puinhoop. Een snoeihard oordeel door deskundigen over de uitgaven van het ministerie waar het meeste belastinggeld mee gemoeid is; inmiddels méér dan 110 miljard euro.