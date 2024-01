Het 'masterplan' van de extreemrechtse AfD voor massa-deportaties, hoe zat dat nu eigenlijk

Afgelopen weekend gingen enkele honderdduizenden Duitsers door heel het land de straat op om te demonstreren tegen de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD). De partij, die in delen van het land aan kop gaat in de peilingen, is inmiddels zo ver opgeschoven naar de uiterst rechtse flank van het politieke spectrum, dat Adolf Hitler zelf er trots op zou zijn geweest.

Vorige week lekte het nieuws uit dat politici van AfD in het geheim overleg hebben gevoerd met enkele kopstukken uit de neonazi- en Identitaire beweging over plannen voor wanneer de partij aan de macht komt. In dat overleg werd onder meer gesproken over massadeportaties. Maar hoe zat dat nou precies? De Marker Online (BNNVARA) praat je bij: