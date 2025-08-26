Het leven is voor vrouwen in Nederland onveiliger dan in andere Europese landen en de politiek doet er niets aan

Wilders stemde tegen financiering van de aanpak van femicide. Hij kwam pas in actie toen duidelijk werd dat de verdachte werd opgepakt in een asielzoekerscentrum. "Vrouwenlevens zijn kennelijk alleen interessant als ze gebruikt kunnen worden als racistische munitie," zegt Druktemaker Lisa Loeb in haar column.
Femicide is een groot probleem in Nederland, groter dan in veel andere landen. Toch onderneemt de politiek niet of nauwelijks actie om de moord op vrouwen tegen te gaan. Het zijn net Amerikanen met hun 'thoughts and prayers' na iedere massamoord met vuurwapens.
Vrouwen worden aan hun lot overgelaten als het om hun veiligheid gaat.
