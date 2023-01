‘Leiderschap volgens Shell: hogere boortorens vanwege de stijging van de zeespiegel’

Oud-Shell-topman Jeroen van der Veer is de afgelopen week niet weg te slaan uit de media. Hij heeft namelijk een boekje geschreven over leiderschap. Maar waaruit bestaat dat nu volgens Van der Veer? Druktemaker Ellen Deckwitz heeft wel een idee.

“Hij jubelde bij Buitenhof dat Shell de grootste investeerder is in duurzame energie, zodat er even niet stil kon worden gestaan bij het feit dat Shell nog altijd 3 procent van alle CO2 wereldwijd uitstoot, in Nederland zelfs meer broeikasemissies uitstoot dan heel Nederland bij elkaar en dat Milieudefensie er onlangs nog op wees dat 80 procent van alle investeringen van Shell nog steeds naar olie en gas gaan. Dat neemt natuurlijk niet weg dat Shell al decennia bezig is met de toekomst die de aarde te wachten staat. Eind jaren negentig deed ze dat al. Toen ze hun boortorens op zee met twee meter verhoogden om te kunnen anticiperen op de stijging van de zeespiegel.”