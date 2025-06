'Het leger wil uitgezonderd worden van de stikstofregels'

Nederland gaat 5% van het BBP uitgeven aan defensie. Pieter Derks vraagt zich in De Nieuws BV af wát er dan precies met al dat geld gaat gebeuren: 'De wapenindustrie staat alvast te juichen. De EU heeft ook alvast beloofd dat de kogeldraaiers en raketknutselaars zich niet meer aan alle regeltjes hoeven te houden zodat ze snel en veel kunnen produceren. Ik krijg toch heel sterke coronavibes van deze situatie. Het zou me niks verbazen als Sywert van Lienden al bezig is een partijtje afgekeurde kogelvrije vesten deze kant op te verschepen.'