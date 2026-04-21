Het land staat aan de vooravond van de grootste energiecrisis ooit en premier Jetten is nergens te bekennen Opinie 21-04-2026

Nederland stevent op de grootste energiecrisis uit zijn geschiedenis af en de premier is in geen velden of wegen te bekennen. Na weken van bagatelliseren haalde het kabinet dan eindelijk het oude noodplan van de Oekraïne-oorlog te voorschijn. In de media waren voornamelijk VVD-ministers te zien om het toe te lichten. Eelco Heinen stal de trieste show met zijn streng geplooide mondje en mantra's als: "Het geld moet ergens vandaan komen!" en "Je kunt een euro maar één keer uitgeven". Ondertussen lieten de ministers unisono horen dat nu eenmaal niet iedereen geholpen kon worden.

In serieuze landen neemt een serieuze regeringsleider zélf het inititiatief als er gecommuniceerd moet worden over een dreigende noodsituatie. Hij, en niemand anders, kondigt de eerste maatregelen aan. Hij legt daarbij de nadruk op de onderlinge samenhang. Hij belooft dat bij alles wat gaat komen een menswaardig bestaan voor iedereen gegarandeerd moet blijven.

De premier benadrukt dat de burgers met z'n allen de komende crisis het hoofd moeten bieden. Hij laat de overheidsdienaren het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld door ze op te dragen nu al zoveel mogelijk thuis te werken. Hij kondigt meteen aan hoe iedereen aan energiebesparing kan doen, bijvoorbeeld per keer serieus te bekijken of je de auto neemt, dan wel de fiets. En niet klakkeloos achter het stuurwiel te stappen. Het mag geen automatisme meer zijn gebruik te maken van een voertuig op fossiele energie of electriciteit, tenzij je die persoonlijk hebt opgewerkt.

De premier heeft het ook over structurele maatregelen voor de lange termijn. Zijn speechwriters reiken hem een magistrale rede aan voor op de televisie. Op de sociale media wordt op tal van manieren dezelfde boodschap gebracht. Hij laat zich door alle talkshows uitnodigen.

Het is alle hens aan dek. Zo handelt een staatsman.

Dezer dagen laat Jetten door zijn afwezigheid zien dat hij voor die status misschien toch nog een maatje te klein is. Ondertussen kraait de VVD in de media victorie.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo´n schandelijke compensatie wordt geboden voor nieuwe winningen.

