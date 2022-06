Het Kruis van Verdienste voor Srebrenica is een grap die The Joker had kunnen verzinnen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 718 keer bekeken • bewaren

Alle Dutchbatters, die een rol speelden in het drama Srebrenica hebben van premier Rutte behalve excuses een Kruis van Verdienste gekregen. Dat van die verontschuldigingen werd tijd. De Nederlandse kabinetten van die tijd hebben soms bloedjonge soldaten veel te licht bewapend een burgeroorlog in gestuurd. Ze kregen de onmogelijke opdracht mee de moslimbevolking van dat stadje tegen hun Servische belagers te beschermen. Niemand van de leidinggevenden is daar achteraf voor ter verantwoording geroepen.

Het Kruis van Verdienste is een andere zaak. Je kunt zeggen wat je wilt: Dutchbat heeft gefááld. De moslims zijn niet beschermd. Achtduizend mannen en jongens zijn vermoord nadat zij in handen waren gelaten van genereaal Mladic en zijn bende oorlogsmisdadigers. Dutchbat had 2 slachtoffers te betreuren. De manier waarop overste Karremans zich door hem liet intimideren, wordt nog steeds wel eens op de televisie getoond. Uit het NIOD-rapport over de affaire - voor het kabinet Kok II reden om af te treden - blijkt dat de Serviërs nauwelijks een strobreed in de weg is gelegd toen zij hun genocide voorbereidden.

De Dutchbatters waren net zozeer slachtoffers van een onkundige regering als de jongens die destijds naar Indonesië werden gestuurd. Dat zij excuses krijgen – nogmaals – is terecht. Ze verdienen daarnaast alle materiële steun die nodig is om ze een normaal leven terug te geven als ze dat niet meer kunnen leiden.

Maar een eremedaille, Kruis van Verdienste voor de rol van de Dutchbatters in de grootste Europese genocide in een halve eeuw, is misplaatst, ongepast, een getuigenis van slechte smaak, een grijnslach in het gezicht van de nabestaanden, een grap The Joker waardig

Deze gaffe wekt de indruk dat de leidinggevenden van het moment niet de essentie hebben begrepen van deze noodlottige interventie. Juist omdat deze actie van hun kant zeker goed bedoeld is. Dat is voor gewone burgers reden tot zorg nu we zo dicht bij een nieuwe oorlog zitten.

