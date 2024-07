Het krankzinnige Israël-beleid bezien vanuit 2100

Elisabeth Lucie Baeten is een van de allergrappigste mensen van de lage landen. In haar Insta-filmpjes fileert ze op vileine wijze de politiek (“Politiek PR, met Katrien?”) en de showbizz (“Showbizz PR, met Julie…”). In haar nieuwe video probeert Baeten als scholier uit het jaar 2100 bij een geschiedenisles te begrijpen hoe de wereld toekeek terwijl de regering-Netanyahu in 2024 duizenden en duizenden onschuldige Gazaanse burgers vermoordde.