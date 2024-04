Het kontje van Wilders en de geur van verraad Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 570 keer bekeken • bewaren

De Tsjechische krant Deník N, die een reputatie heeft op het gebied van onthullingen, maakte bekend dat een groot aantal politici van ultrarechtse partijen in West-Europa worden betaald door Moskou. In Nederland vroeg Geert Wilders meteen een debat aan. Onwillekeurig moest ik denken aan het gezegde 'wie het het eerste ruikt, heeft zijn kontje gebruikt'.

In de media en de Kamer ging vervolgens alle aandacht uit naar de afwezigheid van Baudet, een van de politieke schoothondjes van Poetin. Maar een andere politicus die genoemd wordt als verspreider van Russische propaganda is europarlementariër Marcel de Graaff. Dat is geen onbekende voor Wilders, om het zacht uit te drukken. De Graaff werd in 2012 fractievoorzitter voor de PVV in de Eerste Kamer. In 2014 en 2019 was hij lijsttrekker voor Wilders bij de Europese verkiezingen. Bij die laatste verkiezingen haalde hij niet genoeg stemmen voor een zetel en verdween de PVV uit het parlement. Maar toen de Britten uit de EU stapten als gevolg van de Brexit kwam er een zetel vrij en kon hij alsnog weer op het pluche gaan zitten. In 2022 maakte De Graaff zich bekend als coronaontkenner en stapte over naar FVD.

Over dat alles in het debat geen woord van Wilders. De politicus die voortdurend iedereen de maat neemt en bijvoorbeeld minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag uitmaakte voor 'verrader' omdat ze een hoofddoek droeg bij een bezoek aan Iran, verzweeg zijn eigen connecties met de mogelijke landverraders. Hij besteedde ook geen woord aan alle andere politici die genoemd worden, zoals van de Duitse AfD. Dat zijn allemaal partijen die hij als bondgenoten beschouwt en waar hij regelmatig de loftrompet over afsteekt.

Zijn bijdrage aan het debat, of liever gezegd het gebrek daaraan, was meer dan opvallend. Het gaat hem er slechts om dat er bewijs van betalingen wordt geleverd, zo maakte hij duidelijk. Tegelijkertijd wil hij niet dat de staatsveiligheidsdiensten meer bevoegdheden krijgen om dergelijke bewijzen te achterhalen. Verder bemoeide hij zich niet met de discussie. Normaal gesproken is hij niet bij de interruptiemicrofoon weg te slaan, nu bleef hij op zijn pluchen bankje zitten.

Terwijl het in deze kwestie natuurlijk niet alleen om geldstromen gaat. De Russen willen voor elkaar krijgen dat er in Europa chaos en verdeeldheid heerst. De Brexit was een godsgeschenk voor hen. Wilders op zijn beurt wil dat Nederland uit de EU treedt, zodat Europa verzwakt wordt. Denk je dat het daar niet over is gegaan toen Wilders in 2018 Moskou bezocht en met Russische politici in conclaaf ging? Ze waren zo blij met hem dat hij prompt een vriendschapsspeldje kreeg opgespeld. Waarom ging Wilders anders naar Moskou? Terwijl op dat moment al lang duidelijk was dat Rusland achter het neerhalen van de MH17 zat, waarbij 196 Nederlanders om het leven kwamen. Wilders nam het op voor de Russen en prees Poetin. Serieus.

Er is geen geld nodig voor dit soort diensten. Der Spiegel onthulde vorig jaar dat leden van de Duitse AfD uit zichzelf de Russen benaderd hadden om advies te krijgen. Ze wilden weten hoe ze het beste konden voorkomen dat Duitsland wapens levert aan Oekraïne, iets wat Wilders ook voor elkaar wil krijgen.

Laten we elkaar niet voor de gek houden. Een groot deel van het buitenlandbeleid van de PVV is in lijn met wat Moskou wil. Als er geld betaald wordt is het corruptie maar dat je de ideeën van de vijand hier in beleid probeert om te zetten, hoe zou je dat noemen?