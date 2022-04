Het koninklijk paar hoeft zich nog niet echt zorgen te maken

Kees van Bemmelen

24 apr. 2022 - 16:17

"Iemand die niet in een koninklijk wiegje de oogjes opent, maakt geen enkele kans om ooit als Majesteit te worden aangesproken." Vergeef me mijn muggenzifterij ('t is een lome zondag), maar strikt genomen is dit niet correct denk ik. Als de monarch overlijdt of afstand doet en er geen opvolger meer is, dan kan de gezamenlijke volksvertegenwoordiging met tweederde meerderheid een nieuwe koning of koningin aanwijzen (artikel 30 lid 2 vd grondwet). Dat zou in principe iedereen kunnen zijn denk ik. Wat ik mij wel eens afvraag is wat er met die Europese vorstenhuizen zal gebeuren mocht de EU in de toekomst een keer een echte politieke unie worden (in Noorwegen speelt dit natuurlijk niet, en sinds brexit ook niet meer in het VK, hoe het met Liechtenstein, Monaco etc. zit weet ik niet). In financiële zin hoef je je natuurlijk geen zorgen te maken over die lui, maar staatsrechtelijk hebben ze dan geen rol meer denk ik.