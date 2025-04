Het koninklijk dromenboek Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 99 keer bekeken • bewaren

In 2013 schonk Nederland de nieuwe Koning een heus Dromenboek (Mijn droom voor ons land; inspiratie voor de Koning). Van die gebundelde dromen kwamen er uiteraard niet veel uit, maar goed; dat is bij dromen doorgaans ook niet het geval.

Hilarisch was echter de uitgave die het CPNB drie jaar later verzorgde in ‘De week van het Luisterboek’ onder de veelbelovende titel: ‘Willy haalt alles uit de kast’. De Haagse Sander van de Pavert, maker van de populaire rubriek LuckyTv in tv-programma ‘De Wereld draait door’, gunt de luisteraars een inkijkje in het huiselijk leven van ‘Koning Willy’.

De originele tv-filmpjes van ‘Willy en Max’ werden uitgevoerd in de geest van klassiek studentikoze grappenmakerij: Men neme bestaand beeld en plakke daar zelf ingesproken geluid/dialogen onder. In dit geval in plat Haags. (Voor niet ingewijden; koop vooral ‘Ut groen-geile boekie, de offesjeile spelling vannut Haags volleges Sjaak Bral en Marnix Rueb’. Van hagte anbevolûh.)

Met het hilarisch resultaat bewees André van Duin zich al jaren eerder middels het mateloos populaire ‘Animal Crackers’. Dierenfilmpjes voorzien van allerlei verwrongen menselijke stemmetjes die het publiek deed schuddebuiken. Natuurlijk bestond ook toen al een kleine groep van verontwaardigden die zich uitsprak tegen deze ‘exploitatie’ en sprak men van het ‘aantasten van de integriteit van het dier’, maar dat mocht de pret niet drukken.

Ook vaste presentator ‘Jaap Aap’, een stoïcijnse orang-oetan met aangeplakte stijve boord en stropdas mocht rekenen op veel fans en had zelfs een eigen carnavalshit. De overbekende stem van schreeuwlelijk ‘Ome Joop’ (Dééee Dik Voormekaaar Shooooow…!) zal daar zeker aan hebben bijgedragen. Saillant detail: van Duin was tevens één van de Dromenboek-juryleden.

Terug naar het luisterboek van van der Pavert met als ondertitel;“Gewoon gekkigheid uit me eigen collectie”. Tegen het decor van een rustige familiedag op de Eikenhorst met op de achtergrond de ballorige hond Benno (“Neem asjeblieft die hond mee, ik wor helemaal gek van dat ding’’!) krijgt de hoofdbewoner een telefoontje van het CPNB. “Koninkrijk der Nederlanden met Willum..”, vanaf dat moment sloopt van de Pavert genadeloos het originele Dromenboek, een project eveneens gesteund door het CPNB (“Ha Peter, ouwe boekenrups!”). Grotere zelfspot is nauwelijks denkbaar. Koning Willy blijkt het boekje niet écht gelezen te hebben, eigenlijk helemaal niet, maar aangevuurd door ega Max doet hij die middag alsnog een poging daartoe. Af en toe onderbroken door huiselijk gedoe rond dochter Amalia bladert Willum door het boekje (Amalia: “Wat zijn jullie aan het doen?”. Willum: “Ja we zijn hier een taart aan het bakken, dat zie je toch”. Max: “Nou niet zo flauw doen. Pappa is een verhaaltje aan het uitzoeken voor de luisterboek”).

De meeste ‘dromen’ zijn weinig realistisch en kunnen dan ook nauwelijks op enige bijval rekenen. Een dame uit Leidschendam droomt; “..voor iedereen overal fruit-, vruchten- en notebomen. Zodat wij allemaal kunnen genieten van gezond fruit”. Een negenvijftigjarige uit Noordwijk oppert: “..dat onze Koning ook zeggenschap heeft in het kabinet/de regering”. Willum: “..keep on dreaming Corry!..”. Een onvervalste liefdesverklaring aan het Koningshuis krijgt eveneens een smalend commentaar. “Wat was het mooi met het Koningspaar en de kinderen op het IJ in Amsterdam…veel Limburgers hebben de ceremonie met ontroering gevolgd.. Het was zo mooi en prachtig”. Max, bijna stikkend van de lach: “..’t was verschrikkelijk!”. En passant worden Hennie Huisman en Paul van Vliet ook nog even door de Haagse gehaktmolen gedraaid en wist u al dat onze vorst een kant en klaar Hollywood-script in de kast had liggen